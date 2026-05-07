Праздник закрывается

Министерство иностранных дел России грозит возможным "ответным ударом" российской армии по Киеву. По словам представителя МИД Марии Захаровой, это произойдёт, если Украина нарушит "перемирие в честь празднования Дня Победы", намеченное на 8 и 9 мая. Его в одностороннем порядке объявила Москва.

4 мая на встрече с лидерами европейских стран президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Москве опасаются украинских беспилотников: "Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику, и они опасаются, что над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно".

В свою очередь, Украина заявила о том, что с ночи на 6 мая будет придерживаться "режима тишины" и не станет атаковать объекты на территории России. Однако российские удары по Украине продолжились, и Киев обвинил Москву в "абсолютном цинизме". Среди объектов, подвергшихся налетам российских дронов 6 мая, был детский сад в городе Сумы.

В этот раз на параде Победы в Москве, в отличие от прошлого года, не говоря уж о предыдущих, будет совсем мало иностранных лидеров. Глава Китая Си Цзиньпин так и не подтвердил своё участие, президент Сербии Александр Вучич через посла передал Путину письмо по случаю Дня Победы, премьер Словакии Роберт Фицо приедет в Москву, но не 9 мая. Возможно, появятся несколько лидеров постсоветских стран, но далеко не все. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет на парад в Москву, сославшись на предвыборные дела.

Стало известно, что почти во всех крупных городах России отказались от военной техники на парадах 9 мая. "Вёрстка" отмечает, что в каждом третьем регионе парада не будет вовсе, включая аннексированные Крым и Севастополь.

На пятый год войны в Украине Кремлю всё сложнее преподносить День Победы как главный российский праздник. Как выяснило "Досье", в администрации президента думают о том, как "продать" народу завершение войны. В документе, который попал в руки журналистов, говорится о рисках от продолжения боевых действий. Среди них – истощение ресурсов, необходимость повышения налогов, угрозы атак дронов, а также возможность поражения России в борьбе за передел миропорядка.

