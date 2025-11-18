Против лидера "Яблока" составили протокол из-за фото Навального

В Петербурге в отношении лидера партии "Яблоко" Николая Рыбакова составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Внимание на это обратила "Бумага". Поводом для него послужила фотография оппозиционера Алексея Навального, размещённая в одном из постов Рыбакова в соцсетях в день гибели Навального, 16 февраля 2024 года.

В случае назначения административного наказания Рыбаков может быть лишён права в течение года баллотироваться на выборах. При этом в будущем году должны пройти выборы в Госдуму и в Заксобрание Петербурга (в котором "Яблоко" представлено).

Протокол поступил в Выборгский суд Петербурга 1 ноября. Первое заседание по протоколу запланировано на 4 декабря.

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального признаны российскими властями экстремистскими организациями. Публикация их логотипов карается по статье о демонстрации экстремистской символики. Суды, однако, назначают административные штрафы и за публикацию фотографий самого Алексея Навального - физического лица. В частности, как пишет "Медиазона", в августе полиция составила протокол по статье о демонстрации запрещенной символики из-за фотографии Навального на петербургского депутата Михаила Амосова, также протоколы составили в отношении члена фракции "Яблока" в Заксобрании Петербурга Ольги Штанниковой и коммуниста из Ленинградской области Ивана Апостелевского, причём последний снабдил фото Навального негативным сообщением об оппозиционере.

Один из руководителей основанного Навальным ФБК Леонид Волков отметил, что партия "Яблоко", несмотря на компромиссы с властями, "подвергается кошмарному репрессивному погрому". По мнению Волкова, власти намерены воспрепятствовать участию "Яблока", выступающего с антивоенных позиций, в выборах, поскольку "антивоенные настроения усилились".

"Никакой экстремистской символики «яблочники», конечно, не публиковали и намерены доказать это в суде", - заявили в партии "Яблоко".