Представители 130 дипмиссий возложили цветы у "Крокуса"

Представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций, в том числе послы США и многих стран ЕС, в субботу 30 марта приняли участие в церемонии памяти жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщают в частности "Коммерсантъ" и AP.
Участники акции возложили цветы к стихийному мемориалу, созданному неподалёку от сгоревшего здания концертного зала. Они также запустили в небо белые шары. Видео опубликовал российский МИД.
"Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего на прошлой неделе", - говорится в сообщении посольства Соединённых Штатов в Москве.
Российское государственное агентство РИА "Новости" подчеркнуло, что в возложении цветов приняли участие дипломаты так называемых недружественных стран, поддержавших Украину в её противостоянии российскому вторжению. "30 марта 2024 года состоялась церемония возложения цветов к стихийному мемориалу у комплекса "Крокус Сити Холл". В мемориальной акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (более 250 человек). Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час",— говорится в сообщении на сайте департамента государственного протокола МИД России.
Акция памяти прошла на девятый день после теракта, жертвами которого по последним данным стали 144 человек. Траурные церемонии также прошли в ряде других российских городов.
Посол США в Москве накануне распространила официальное заявление, в котором ещё раз выразила соболезнование в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" сообщила, что США продолжат делиться с российскими властями информацией об угрозах терактов.
"К сожалению, несколько российских официальных лиц исказили и публично отвергли полезность информации, которую правительство США передало российским службам безопасности в начале этого месяца относительно угроз со стороны [признанной террористической группировки] "Исламское государство", — заявила американский дипломат. По её словам, переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия.
- В субботу агентство ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области сообщило, что пострадал в результате теракта 551 человек. Ранее сообщалось о 382 пострадавших.
- Несколько десятков человек после теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта считаются пропавшими без вести. Следственный комитет сообщал, что получил более 140 заявлений о пропаже людей от родственников или близких.
- Вечером 22 марта несколько человек устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там начался пожар.
- По делу арестованы девять человек — большинство граждане Таджикистана. Сообщалось, что четверо обвиняемых в исполнении теракта столкнулись с пытками при задержании и на допросах.
- О своей причастности к теракту заявила признанная террористической организация "Исламское государство". В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.
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