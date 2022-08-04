В Москве в четверг, 4 августа, опубликован длинный список премии "Просветитель.Перевод", которая ежегодно вручается за лучший перевод научно-популярной книги на русский язык.

В него попали 16 книг, большинство из которых вышли в 2022 году. 12 из них — переводы с английского, три — с немецкого и одна — с норвежского языка.

Отборочный комитет рассмотрел более 120 заявок, поданных издательствами на конкурс, говорится в сообщении оргкомитета. Короткий список будет объявлен в октябре 2022 года. Так же, как и лауреатов, его выберет экспертное жюри, состав которого будет объявлен позднее.

"Просветитеь.Перевод" вручается с 2020 года оргкомитетом премии "Просветитель". Она была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation.

Церемония награждения лауреатов книжных премий "Просветитель" и "Просветитель.Перевод", а также объявление победителя в новой номинации "ПолитПросвет" состоятся 22 декабря, в годовщину смерти Зимина.