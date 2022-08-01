В Москве объявлен длинный список XV сезона премии "Просветитель"

В Москве в понедельник объявлен длинный список премии "Просветитель", которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.
Список опубликован на сайте "Просветителя". В него вошли 16 книг, отобранные оргкомитетом премии. В этом году заявки принимались со всего мира, а также впервые рассматривал и те книги, которые увидели свет только в электронном формате. Всего на конкурс было прислано 220 научно-популярных изданий.
Короткий список премии "Просветитель" будет объявлен в начале октября. Лауреатов книжных премий "Просветитель" и "Просветитель.Перевод", а также победителя в новой номинации "ПолитПросвет" наградят 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Борисовича Зимина.
- Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Задача премии – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих, как отмечается на сайте премии, "просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях".
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