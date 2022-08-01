Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве объявлен длинный список XV сезона премии "Просветитель"

Архивное фото - сооучредитель премии "Просветитель", основатель фонда "Династия" Дмитрий Зимин

В Москве в понедельник объявлен длинный список премии "Просветитель", которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Список опубликован на сайте "Просветителя". В него вошли 16 книг, отобранные оргкомитетом премии. В этом году заявки принимались со всего мира, а также впервые рассматривал и те книги, которые увидели свет только в электронном формате. Всего на конкурс было прислано 220 научно-популярных изданий.

Короткий список премии "Просветитель" будет объявлен в начале октября. Лауреатов книжных премий "Просветитель" и "Просветитель.Перевод", а также победителя в новой номинации "ПолитПросвет" наградят 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Борисовича Зимина.

  • Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году основателем и почётным президентом компании "Вымпелком" Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ "Династия". С 2016 года проходит при поддержке Zimin Foundation. Задача премии – поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих, как отмечается на сайте премии, "просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG