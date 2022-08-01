В Москве объявлен длинный список XV сезона премии "Просветитель"

В Москве в понедельник объявлен длинный список премии "Просветитель", которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Список опубликован на сайте "Просветителя". В него вошли 16 книг, отобранные оргкомитетом премии. В этом году заявки принимались со всего мира, а также впервые рассматривал и те книги, которые увидели свет только в электронном формате. Всего на конкурс было прислано 220 научно-популярных изданий.

Короткий список премии "Просветитель" будет объявлен в начале октября. Лауреатов книжных премий "Просветитель" и "Просветитель.Перевод", а также победителя в новой номинации "ПолитПросвет" наградят 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Борисовича Зимина.