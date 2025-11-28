Премьер Бельгии вновь раскритиковал схему использования активов РФ

Премьер Бельгии Барт де Вевер вновь предостерёг ЕС от спешки при принятия решения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает в частности Euractiv, которое ознакомилось с текстом письма бельгийского премьера в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это же письмо цитирует и Politico.

В Бельгии расположен депозитарий Euroclear, в котором размещена большая часть замороженных российских активов, общий объём которых превышает 200 миллиардов евро. Согласно плану Еврокомиссии, 140 миллиардов из этих средств будут использованы для помощи Украине в качестве так называемого репарационного кредита. Юридически средства не будут конфискованы, но вернуть их Россия сможет, только выплатив репарации Украине - из которых Украина осуществит возврат кредита.

В своём письме де Вевер, как утверждается, назвал эту схему "принципиально неправильной" и несущей риски для Бельгии. По его утверждению, схема прежде всего повредит репутации Euroclear, поскольку, несмотря на юридические тонкости, всё равно будет восприниматься инвесторами как конфискация доверенных ему активов. В результате план, по его мнению, может побудить инвесторов продавать облигации ЕС или вывести средства из Euroclear, что грозит проблемами европейской экономике.

Де Вевер также предположил, что поспешное введение этой схемы может помешать переговорам о мире в Украине. По его словам, российские средства можно использовать или для поддержки Украины сейчас, или для её восстановления после войны, но не на обе цели сразу.

В американском мирном предложении замороженные российские средства предлагалось направить на восстановление Украины в том числе через посредничество США. Утверждалось, что впоследствии в этот пункт были внесены изменения. Москва официально выступает категорически против конфискации средств и грозит ответными мерами в случае, если их конфискуют.

Де Вевер не отвергает использование российских средств в принципе, но повторяет свои условия относительно того, что все страны ЕС должны разделить бремя потенциальных юридических и финансовых вызовов.

В Еврокомиссии ранее выражали надежду, что в декабре всё же удастся добиться договорённости о так называемом репарационном займе. В его поддержку высказался в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры большинства стран ЕС.

Издание Politico в пятницу пишет о недовольстве других стран Евросоюза позицией Бельгии. Как утверждают источники, у некоторых стран ЕС возникли вопросы относительно того, как правительство Бельгии использует налоги, полученные от замороженных активов России. Они жалуются на непрозрачность и намекают на то, что вместо отправки этих средств Украине, как предусматривают договорённости, они могут поступать в бельгийский бюджет.