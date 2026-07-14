Премьер Болгарии Радев заявил о выходе из "коалиции желающих"

Болгария больше не будет входить в так называемую "коалицию желающих" - группу стран, поддерживающих Украину в противостоянии российской агрессии. Об этом во вторник пишет, в частности, Bloomberg со ссылкой на заявление болгарского премьер-министра Румена Радева.

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", – приводятся слова Радева в беседе с журналистами. Он также высказал мнение, что решение конфликта заключается "в мощной дипломатической миссии", а не в его "затягивании военными средствами".

Решение, как отмечает Bloomberg, ещё больше отдаляет эту балканскую страну от большинства государств Европейского Союза, поддерживающих Украину. В том числе из-за позиции Софии затягивается принятие нового, 21-го пакета санкций ЕС против России за полномасштабную войну против Украины. Болгария отказалась одобрить включение в санкционный список патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Днём ранее, 13 июля, в Париже прошло очередное совещание лидеров стран "коалиции желающих", объединяющей 35 государств - преимущественно европейских. Представители Болгарии на встрече не присутствовали.

В прошлом месяце министр обороны Болгарии Димитр Стоянов объявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине. "Мы уже ясно дали понять, что исход войны в Украине не решится на поле боя (...) и сколько бы оружия ни было накоплено, её единственный итог - человеческие жертвы", приводили СМИ заявление главы болгарского военного ведомства.

Румен Радев, ранее занимавший пост президента Болгарии, возглавил правительство страны по итогам парламентских выборов, состоявшихся в апреле 2026 года. Многие называют его пророссийским политиком, сравнивая с бывшим венгерским премьером Виктором Орбаном. Сам Радев говорит, что стремится к прагматичным отношениям с Москвой и не ставит под сомнение европейскую ориентацию Болгарии, хотя и критикует Евросоюз, а также НАТО. София входит в оба этих объединения.





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