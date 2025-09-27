Премьер Грузии будет добиваться запрета партии Михаила Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Конституционный суд в октябре будет подан иск о признании неконституционными всех тех партий, которые входят в оппозиционную коалицию "Национальное движение".

Среди этих партий "Единое национальное движение" - партия, созданная находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который остаётся неформальным лидером "Единого национального движения".

Кобахидзе назвал иск "демократическим процессом".

26 сентября бывший министр юстиции и культуры Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани в интервью Общественному вещателю заявила, что выводы парламентской следственной комиссии, созданной под её руководством для расследования преступлений, совершённых во время пребывания "Единого национального движения" у власти, будут использованы в Конституционном суде с целью запрета политической деятельности партии и её членов.

"Это не просто текст, где изложены разные истории и трагедии, которые режим Саакашвили обрушил на наших граждан и страну. Здесь представлены доказательства и факты. В частности, данным заключением подтверждается, что сила, которая управляла нашей страной в течение 9 лет и сегодня находится в оппозиции, не имеет внутреннего ресурса измениться. У неё нет ни воли, ни способности к этому. Соответственно, это та же самая сила, которая, вернувшись к власти, обещает нам, по меньшей мере, повторение того, что она делала в течение 9 лет, а, вероятно, и худшее", — заявила Теа Цулукиани.

Временная комиссия начала работу в феврале 2025 года, сообщает грузинская служба Радио Свобода. Было проведено 46 заседаний, в ходе которых опрошены 139 человек. Отчёт, подготовленный комиссией под руководством Теа Цулукиани по итогам шестимесячной работы, состоит из 460 страниц (без приложений) и включает 5 глав и более 100 подразделов. Кроме того, список приложений занимает ещё более десяти страниц.

Саакашвили осуждён в Грузии по обвинению в превышении служебных полномочий, растрате средств из государственного бюджета, незаконном пересечении границы и других преступлениях. Согласно вынесенным ему приговорам, бывший президент сможет выйти на свободу не раньше апреля 2034 года.



