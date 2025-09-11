В Грузии задержан один из лидеров оппозиции Леван Хабеишвили

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной коалиции "Единство – Национальное движение" Левана Хабеишвили. Об этом первым сообщил журналист Миша Мшвилдадзе, опубликовавший видео задержания.

"(Глава СГБ Мамука) Мдинарадзе выполняет то задание, которое получил. Сила — в грузинском народе. Я этого и ожидал. Меня задерживают, потому что, оказывается, один человек, Хабеишвили, может победить Иванишвили. Вы можете победить Иванишвили, этот режим!" — заявил Хабеишвили перед задержанием, пишет проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

Согласно заявлению СГБ, Хабеишвили задержан "по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в качестве взятки". По утверждению СГБ, Хабеишвли предложил выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, которые отказались бы выполнять приказы или предоставили ему информацию, связанную со служебной деятельностью. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

В СГБ также подтвердили задержание еще одного оппозиционера, Муртаза Зоделава, которому, по информации ведомства, Хабеишвили передал свой телефон. Зоделава пытался скрыться и оказал сопротивление силовикам.

Ранее Леван Хабеишвили анонсировал "мирную революцию" в Грузии 4 октября — в день когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления. "Нацдвижение", основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, голосование бойкотирует. Кроме того, последние несколько месяцев Леван Хабеишвили распространяет сообщения о конфликтах среди лидеров правящей сейчас в Грузии партии "Грузинская мечта".

5 сентября президент Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция и часть общества, помиловал лидеров партии "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В заключении остаются оппозиционные политики Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Под стражей находится и бывший президент Михаил Саакашвили, который, согласно последнему приговору, пробудет в заключении до 1 апреля 2034 года.

Также в четверг был задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. "Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан на основании постановления суда по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сопряженного с получением дохода в особо крупном размере", — говорится в сообщении СГБ.