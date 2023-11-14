Премьер-министр Армении не приедет на саммит ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится 23 ноября в Минске. Об этом говорится в сообщении армянского правительства.

В телефонном разговоре с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко Пашинян сообщил, что "не сможет присутствовать на заседании". Он также выразил надежду, что "партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием". Причина этого решения не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в саммите. "Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", – сказал Песков.