"Часть некоей игры". Ждать ли разрыва между Москвой и Ереваном

Российский МИД 8 сентября вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Ему "сделано жёсткое представление" за "серию недружественных шагов", предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном. Среди перечисленных Москвой претензий – проведение на армянской территории военных учений с участием США, которые запланированы на 11–20 сентября.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в этом году. В интервью газете La Repubblica он отметил, что полная зависимость от России в сфере безопасности была "стратегической ошибкой". Также Москва недовольна визитом в Киев супруги Никола Пашиняна Анны Акопян, во время которого она сфотографировалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинские власти в заявлении российского МИД названы "нацистскими".

Гнев Кремля вызвал и запуск Арменией процесса ратификации Римского статута, делающего страну участником Международного уголовного суда в Гааге. Суд выписал ордер на арест президента России Владимира Путина. После ратификации статута армянские власти обязаны будут арестовать его, если он появится в стране. Российский МИД также передал послу Армении ноту протеста, в которой говорится о "неприемлемости оскорбительных высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД Марии Захаровой". Тот в рамках публичной полемики назвал её "какой-то секретаршей", отвечать которой он посчитал "не своим уровнем".

Российское министерство иностранных дел также передало озабоченность задержанием в Армении обозревателя российского издания "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна, известного активной пророссийской позицией. Следственный комитет Армении 7 сентября сообщил, что они были задержаны в рамках дела о незаконном обороте огнестрельного оружия. В заявлении МИД говорится, что Москва, несмотря на претензии, продолжает считать Армению союзником.

О сути конфликта между Россией и Арменией и дипломатических претензий Москвы к Еревану говорит эксперт по Кавказу Вадим Дубнов:

Никто на Запад не уходит. Все основано исключительно на обиде на Россию

– Здесь надо разделять две вещи. Есть некая субъективная составляющая: часть людей в Кремле действительно не любят Пашиняна, не любят нынешнюю армянскую власть, еще с 2018 года. Это некий фон, на котором развиваются отношения, но он не является решающим. Время от времени он, конечно, прорывается и эксплуатируется. Скажем, конфликт Алена Симоняна с Марией Захаровой был явно использован как еще один дополнительный повод к претензиям МИДа России к Армении.

И есть еще одна важная вещь, которую здесь надо препарировать: решение об учениях – это давнее решение. Оно никак не могло быть приурочено к нынешнему кризису. Москва прекрасно знала, что эти учения состоятся. Во-вторых, эти учения не такие уж прямо впечатляющие. Они проводятся на базе, которую американцы сами построили в Армении. И миротворческие учения проходят далеко не в первый раз. То, что Армения участвует в миротворческих операциях ООН, тоже всегда было известно.

Другая история – это поездка первой леди Армении в Киев. Это, конечно, было сделано в сердцах. Это был жест, который предпринял Ереван, но в нем тоже больше символизма, чем какого-то политического смысла. Как и во всем остальном, что Москва рассматривает как некие антироссийские симптомы ухода Армении на Запад. Никто в Ереване пока "на Запад не уходит". В Армении нет никаких предпосылок для каких-то институциональных сдвигов, подобных тем, которые были в Грузии в 2004 году. Здесь все основано исключительно на обиде на Россию, которая не оказала так называемой союзнической поддержки ни в 2020 году, ни сейчас.

Мне кажется, что все, что происходит сейчас – это часть некоей игры, которая была обсуждена, в частности, на последней встрече Эрдогана и Путина. Это большая схема, в соответствии с приоритетами разных стран в этом регионе. Для Баку - это вопрос Карабаха, а для Москвы, мне кажется, главный вопрос – это вопрос коммуникаций: кто будет контролировать точку входа в так называемый Зангезурский коридор - дорогу из Азербайджана в Турцию через Армени?. Россия по первоначальным планам очень на это рассчитывала. Но после того как Азербайджан поставил КПП в Лачинском коридоре и сказал, что теперь вы, армяне, можете ставить точно такую же КПП у себя, то Москва как бы осталась не у дел. С этого момента переговоры по дороге очень сильно застопорились, и никак не могут сдвинуться. Это очень выгодно Баку, потому что Баку как бы в этом не участвует, но он устроился заодно с Москвой таким вторым пассивным игроком. В общем, все усилия сейчас должна предпринимать Москва, причем не только за себя, но и за Азербайджан.

Я думаю, что корень противоречий - в этом. Москва, драматично заламывая руки, рассказывает про "уход на Запад" и антироссийские действия Армении, но на самом деле, все понимают, что это декорации к главному сюжету, который, как мне кажется, выглядит именно так. Он связан не с Карабахом, не с отношениями, не с учениями, а с теми противоречиями, которые есть у Москвы и Армении по поводу коммуникаций, - считает Вадим Дубнов.

Политолог, директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян также полагает, что, несмотря на громкие заявления обеих сторон, о серьезном разладе между Россией и Арменией говорить рано:

В России склонны с большой ревностью относиться ко всему тому, что происходит в постсоветском пространстве

– На мой взгляд, политически ничего серьезного не произошло. Армения продолжает быть членом ОДКБ, членом ЕврАзЭС, членом СНГ. Двусторонние форматы взаимодействия продолжают существовать. У Армении с Россией достаточно широкая база разного рода двусторонних договоров. Это все работает. Но в России склонны с большой ревностью относиться ко всему тому, что происходит в постсоветском пространстве. Москва относится с большим подозрением к любым форматам взаимодействия стран постсоветского пространства с Западом. Это, конечно, обусловлено украинской войной и всем комплексом проблем вокруг нее. Такая вот психология "осажденной крепости".

С другой стороны, в Армении существует серьезный кризис, и этот кризис связан с безопасностью. Для Армении это экзистенциальный кризис: речь идет о постоянных столкновениях на границах с Азербайджаном, о стрельбе, гибнущих людях. Это происходит не только границах Азербайджана с Нагорно-Карабахской республикой, но и непосредственно с республикой Армения. Существует проблема блокады Нагорного Карабаха, там мы видим гуманитарный кризис. А российские миротворцы не вполне способны исполнять те обязательства, которые Россия брала на себя в соглашении, подписанном 9-10 ноября 2020 года. Это вызывает некоторое недовольство уже в самой Армении.

-А если бы Россия помогала Армении в этом конфликте, то Армения бы не помогала Украине?

Учения – это только громкое название

- Это очень хороший вопрос. Если говорить о тех событиях, которые перечисляет Россия в своих претензиях Армении, то, на самом деле, каждое из них по отдельности не имеет никакого особенного политического значения. Предположим, отзыв представителя ОДКБ (на это тоже указывалось в российской прессе) – это просто ротация: он назначен послом в другое место. То, что первая леди поехала в Киев – это просто визит и гуманитарная помощь для детей. Это не имеет политического значения. Первая леди - неофициальное лицо, и приглашение было от неофициального лица. Что еще? Учения – это только громкое название. Это учения для армянских и американских миротворцев. Они совместно вырабатывают методы взаимодействия в миротворческих операциях. Армянские миротворцы были в Ираке, в Афганистане, в Косово, то есть никакого военного значения это не имеет. Таким образом, я бы не сказал, что все это может служить свидетельством какого-то реального резкого ухудшения отношений, - полагает политолог Александр Искандарян.

Ранее премьер- министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не является союзником России в войне с Украиной. "Наше восприятие от этой войны, от этого конфликта – тревога, потому что это прямо влияет на все наши отношения", – цитировала Пашиняна пресс-служба правительства Армении."Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много собственных проблем, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других вопросов", – говорил премьер-министр Армении. Пашинян подчекивает, что Армения "не может себе позволить" попасть под санкции Запада за поддержку Москвы, несмотря на членство в Евразийском экономическом союзе и "глубокие экономические и стратегические отношения" с Россией. В мае Пашинян заявил, что Армения пока не приняла решение об участии в новых совместных учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).