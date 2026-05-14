Премьер-министр Латвии ушла в отставку

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала прошение об отставке. Это означает отставку всего правительства страны. Уже накануне, 13 мая, две из трёх партий, входивших в правящую коалицию - "Союз зелёных и крестьян" и "Прогрессивные" - заявили о том, что правительство "фактически пало", а Сейм 14 мая собирался рассмотреть вопрос о вотуме недоверия кабинету.

Одной из причин распада правящей коалиции, в которую входило также "Новое Единство", стала ситуация с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Один из беспилотников (подтвердилось, что речь шла об украинском дроне, вероятно, сбитым с курса российской системой РЭБ) упал на территории нефтебазы в Резекне. Хотя ущерба почти не было, премьер возложила за случившееся ответственность на министра обороны, представителя партии "Прогрессивные", обвинив его в том, что дроны не были сбиты. Андрис Спрудс был отправлен в отставку. В партии были возмущены действиями премьера и заявили, что она утратила доверие.

Также сотрудниками антикоррупционного ведомства был задержан министр сельского хозяйства Армандс Краузе, его уже формально отправили в отставку.

До выборов в Сейм остаётся пять месяцев. Пока неясно, кто сформирует новое правительство до выборов. Есть варианты сохранения нынешней коалиции с новым премьером или формирование новой коалиции с участием других политических сил. Согласно последним опросам, на успех на выборах могут претендовать оппозиционная правопопулистская "Латвия на первом месте", высокие рейтинги также у "Прогрессивных" и оппозиционного "Национального объединения".