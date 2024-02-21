Продовольственная программа ООН приостановила работу в секторе Газа

Всемирная продовольственная программа ООН приостанавливает раздачу продуктов в секторе Газа. Об этом сообщила глава программы Синди Маккейн. Причиной стали случаи мародёрства и нападений на сотрудников программы со стороны жителей сектора.
В заявлении программы сказано, что в прошедшее воскресенье грузовики, которые везли продукты для раздачи беженцами, у КПП Вади-Газа были окружены толпами голодных людей, пытавшихся разграбить груз. Они открыли стрельбу. В понедельник ещё один конвой грузовиков, который вёз продукты на север сектора, был остановлен и разграблен. Один из водителей был избит. Даже там, где сотрудникам удаётся осуществить раздачу продуктов, среди желающих происходят стычки, отмечается в заявлении. Условия раздачи продуктовой помощи в Газе охарактеризованы в нём как "полный хаос и коллапс общественного порядка".
ВПП ООН приняла решение временно приостановить доставку продовольственной помощи в сектор, поскольку не может обеспечить безопасность ни своих сотрудников, ни тех, кто приходит получать бесплатные продукты. В ведомстве пообещали, что будут искать пути, чтобы как можно скорее возобновить поставки более безопасным способом. Для этого, считают в ВПП, необходимо многократно увеличить объём продовольственной помощи, открыть дополнительные КПП на границах сектора, стабилизировать связь и безопасность в регионе.
- Всемирная продовольственная программа ООН оказывает гуманитарную помощь примерно 1,4 миллиона палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Помощь включает в себя как денежные пособия, так и непосредственную раздачу бесплатных продуктов.
- После начала израильской военной операции против радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, в секторе газа потребности в гуманитарной помощи заметно выросли, а возможности её доставить сузились. По подсчётам The Guardian, объёмы помощи в секторе Газа после начала войны Израиля против Хамас упали на 80%. Международные агентства неоднократно предупреждали о том, что сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы, есть прямая угроза голода и эпидемий.
- Израиль начал наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года. Тогда от рук джихадистов погибли более 1200 человек, более 250 были захвачены в заложники и вывезены в сектор Газа.
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