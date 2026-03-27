Премьер-министром Непала стал 35-летний бывший рэпер Балендра Шах

Премьер-министром Непала стал 35-летний бывший рэпер и экс-мэр Катманду Балендра Шах. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Его назначение было ожидаемым после исторической победы его партии на парламентских выборах 5 марта – спустя семь месяцев после массовых протестов. Акции протеста начались в сентябре 2025 года после попытки властей заблокировать соцсети. После жестких столкновений, при которых были погибшие, запрет отменили, но акции продолжились под антикоррупционными лозунгами и привели к отставке 73-летнего премьер-министра Шарма Оли от Коммунистической партии Непала.

Акции в Непале называют "протестом поколения Z", так как их движущей силой была молодёжь, а Балендра Шах стал символом этих протестов. В январе 2026 года он подал в отставку с поста мэра Катманду и присоединился к Национальной независимой партии, чтобы участвовать в выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Несмотря на то, что формально лидером партии является Раби Ламичхане, чье имя было связано с рядом скандалов, Шах стал ключевым лицом партии. По итогам выборов Национальная независимая партия победила в 90 из 165 округов, в том числе в округе Джхапа-5, в котором обычно побеждала Коммунистическая партия Непала.

На посту мэра Катманду Шах, пишет Русская служба "Би-би-си", занялся масштабным наведением порядка в городе, включая снос незаконных построек и решение проблемы с мусором. Однако правозащитные организации, как отмечается, критиковали его за жёсткое использование полиции против уличных торговцев, когда он пытался освободить дороги столицы и пресечь работу нелицензированных торговых точек, пишет "Настоящее Время".