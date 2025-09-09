Протесты в Непале: запрет на соцсети отменён, премьер подал в отставку

Власти Непала отменили свой запрет на соцсети менее чем через сутки после того, как при разгоне антикоррупционных выступлений, вызванных этим запретом, погибли 19 человек.

Во вторник стало известно о том, что на фоне протестов подал в отставку премьер-министр Непала Шарма Оли.

На протесты выходит в основном молодёжь. В ходе акций "поколения Z" против блокировок и, как говорят демонстранты, повсеместной коррупции, также были ранены свыше 100 человек.

Запрет на популярные мессенджеры был введён на прошлой неделе, но под давлением протестующих решение отменили. Об этом во вторник сообщило, в частности, агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства, а также министра связи и информационных технологий Непала.

"Мы отменили блокировку социальных сетей. Теперь они работают", - сказал министр Притви Субба Гурунг в беседе с Reuters. Агентство проверило и выяснило, что все приложения утром во вторник в Непале были доступны.

Акции протеста во вторник, однако, продолжились - несмотря на введённый ранее в столице страны Катманду комендантский час. Агентства сообщают, что участники протестов подожгли резиденции нескольких ведущих политиков.

При разгоне протестующих, которые 8 сентября попытались штурмовать парламент, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

В столице страны Катманду был введён бессрочный комендантский час, чтобы не допустить новых выступлений. Об этом было объявлено после того, как протестующие призвали сограждан прийти на траурные митинги в память о погибших в ходе протестов в понедельник. Участники антикоррупционных демонстраций во вторник нарушили предписание не проводить новые собрания и вновь вышли на улицы Катманду, включая площадь перед парламентом, с лозунгами против правительства премьера Оли.

Под ограничения в Непале попали такие онлайн-платформы и соцсети, как YouTube, X (бывший Twitter), Reddit, LinkedIn, а также WhatsApp, Facebook, Instagram. Власти обвинили эти платформы в отсутствии надлежащей регистрации. В августе Верховный суд Непала постановил, что онлайн-сервисы должны быть взяты под государственный надзор с целью борьбы с распространением дезинформации в интернете.

Критики блокировок утверждают, что правительство Непала использует эту меру для расширения контроля над популярными мессенджерами, а не просто для их регулирования.