Безвыходный ужас. До чего власть ХАМАС довела сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в любую минуту может начать сухопутную фазу операции "Железные мечи" по полному уничтожению радикальной исламисткой группировки ХАМАС и войти в сектор Газа. Исчезнет ли ХАМАС, прекратится ли правление этой группировки, признанной террористической США и многими западными странами, в Газе раз и навсегда? Почему ХАМАС удерживает власть в секторе Газа с 2007 года – и с этим до сих пор ничего нельзя было поделать? До какого ужаса и безвыходности ХАМАС довела собственное мирное население – и можно ли считать обитателей Газы также жертвами и заложниками боевиков?

Президент США Джо Байден недавно заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью ликвидирована. При этом Байден подчеркнул, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой, и необходимо искать пути создания палестинского государства. Он также предостерег Иран и радикальную группировку "Хезболла" от вмешательства в конфликт. При этом накануне о готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС, если обстрелы сектора Газа не прекратятся, заявили власти Ирана.

По последним данным правительства Израиля, в результате атаки боевиков ХАМАС с 7 октября в стране погибло более 1400 человек. Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС все еще удерживают 155 заложников, угнанных в сектор Газа. Министерство здравоохранения в секторе Газа, который контролирует ХАМАС, заявило, что в результате израильских ударов в ответ на нападение боевиков убиты уже 2450 человек.

Израиль пока что продолжает подготовку к масштабной наземной операции по уничтожению боевиков ХАМАС в Газе. Мирным жителям этой палестинской территории рекомендовано эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом. По оценке израильской армии, север сектора Газа уже покинули около полумиллиона человек.

О том, что может произойти в секторе Газа теперь, о прошлом ХАМАС и о том, как население Газы выживало под властью этой группировки в последние годы, в беседе с нами рассказывает Камбиз Фаттахи, директор Радио Фарда, Иранской службы Радио Свобода, в прошлом – корреспондент ВВС в Газе, освещавший там несколько предыдущих вооруженных конфликтов.

– Сегодня Израиль заявляет, что его цель – полностью покончить с ХАМАС, раз и навсегда. Действительно ли такая цель достижима, или это просто громкие заявления?

– Я верю, что израильская армия поставила перед собой такую цель, и, возможно, у нее уже есть точный план, как добиться полного уничтожения группировки ХАМАС. Военные эксперты полагают, что у ЦАХАЛ достаточно боевого потенциала для полной оккупации сектора Газа и уничтожения ХАМАС. Не следует забывать и то, что ХАМАС – не единственная группировка там. Да, она полностью контролирует сектор Газа, но рядом с ней действуют и другие, калибром поменьше, в первую очередь "Исламский джихад". Они союзники, и, конечно, будут сражаться вместе против израильской армии. Но мощь Армии обороны Израиля – это не миф. В прошлом Газа уже была оккупирована ей. Это всегда было целью Израиля – отсечь ХАМАС полностью от доступа во внешний мир, и в сам Израиль, в первую очередь, и также от Западного берега реки Иордан, который в основном контролирует более умеренная Палестинская национальная администрация и движение ФАТХ. В общем, ЦАХАЛ способен добиться своей цели – но при этом крайне кровопролитным способом.

– Если Израиль всегда был способен покончить с ХАМАС военными методами, почему же он не сделал этого раньше, понимая, какую страшную и постоянную угрозу для него представляет эта группировка?

– Если мы рассмотрим все последние периоды обострений и вооруженных столкновений между израильскими вооруженными силами и ХАМАС, то увидим, что Израиль просто никогда и не ставил перед собой задачу оккупации сектора Газа, ему это совсем не нужно. А руководство ХАМАС все последние годы воспринималось израильским правительством, то есть в основном кабинетом премьера Биньямина Нетаньяху, как все большие прагматики, с которыми можно договариваться, например, при посредничестве Египта. Сектор Газа вообще перестал быть одним из основных векторов израильской внешней политики. Нетаньяху гораздо большее внимание, вместо этого, уделял налаживанию отношений с мусульманским миром, с арабскими странами Большого Ближнего Востока. Именно так, по мнению Израиля, лучше и быстрее всего можно было добиться общей стабильности и нормализации в регионе.

Если обернуться немного назад, то мы увидим, что, в контексте конфликта, скорее, израильские власти больше были озабочены положением, складывавшимся на Западном берегу реки Иордан, и тамошними столкновениями между палестинцами и еврейскими поселенцами. А в секторе Газа в последние пару лет ничего громкого не происходило, и, по мнению израильского кабинета, степень исходящей оттуда угрозы снижалась. Однако нынешнее нападение ХАМАС показало, насколько они ошибались и насколько для израильского правительства, армии и разведслужб все это оказалось полной неожиданностью.

– Можно ли ставить знак равенства между словосочетаниями "боевики ХАМАС" и "население сектора Газа", как делают некоторые? Ясно, что это, конечно, совершенно не так. И это очень важно для понимания ситуации в Газе.

– Да, разумеется, это разные вещи. Группировка ХАМАС, название которой расшифровывается как "Исламское движение сопротивления" – очень мощная организация, располагающая в секторе Газа большим числом сторонников. Однако у нее там, среди населения Газы, и в целом среди всех палестинцев, очень много и противников, которые считают ее полностью коррумпированной, очень жестокой и при этом неспособной ни к какому созидательному управлению организацией, от которой страдают сами местные жители и которая представляет и для них самих большую угрозу. А еще в этой среде есть и даже более радикальные джихадистские группы, которые относятся к ХАМАС как к коллаборационистам, готовым идти на неприемлемые уступки Израилю – по крайней мере, до последних событий так и было. Так или иначе, в результате переворота, организованного ХАМАС в июле 2007 года, все государственные учреждения Палестинской национальной администрации и ее силы безопасности, а затем и весь сектор Газа в целом, перешли под контроль ХАМАС. Но ставить знак равенства между ХАМАС и всей Газой, конечно, никак нельзя.

– Думаю, еще нужно напомнить, что территория сектора Газа и сам город Газа – это не одно и то же, хотя обычно мы привыкли считать, что это синонимы.

Плотность населения здесь – одна из самых высоких в мире, более 5 тысяч человек на квадратный километр

– Вообще это удивительное место – узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, длиной около 40 километров и шириной всего от 6 до 12 километров, общей площадью примерно в 360 квадратных километров, которую населяют более 2 миллионов 200 тысяч человек, по последним подсчетам. Плотность населения здесь – одна из самых высоких в мире, более 5 тысяч человек на квадратный километр. И точно не все местные жители вообще разделяют какие бы то ни было радикальные исламистские взгляды. Я очень много в свое время общался с обитателями Газы, с разными местными активистами и правозащитниками, и все они говорили именно об этом, что эта идеология им совершенно чужда, что скорее уж они поддерживают вытесненную отсюда ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины"). А еще о том, что ужас их положения заключается в том, что власть над ними в секторе Газа захватили люди, весь смысл жизни которых сводится к вечной войне и противостоянию с соседним Израилем – потому что только там они и могут удержаться на плаву и свою власть сохранить.

– Мало кто, особенно в России, представляет себе реальную жизнь в секторе Газа. Как там выживали в последние годы эти более чем 2 миллиона человек, какова была их рутинная, повседневная жизнь? В нищете и бесправии, или все же нет? Был ли у них доступ к нормальной медицине, приличному образованию, могли ли они выезжать за границу?

– Все правозащитные организации, международные, западные, региональные, местные, называют сектор Газа самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Это место полностью блокировано и изолировано от окружающего мира, и не только Израилем, но и соседним мусульманским Египтом, о чем также нельзя забывать. 95 процентов здешних жителей даже не имеют гарантированного постоянного доступа к чистой питьевой воде. В прошлом, когда я работал в секторе Газа, я помню, как однажды пошел в душ, кажется, в 2012 году – и понял, что на меня льется совершенно соленая вода, из моря! Опреснительные установки там почти не работают, или работают очень плохо – и это вся вода, которая у них есть. Так что жители Газы в крайней степени зависят от внешних поставок питьевой воды – а сейчас эти поставки прекращены из-за начала боевых действий и израильской ответной тотальной блокады. Также они стопроцентно зависят и от внешних поставок топлива и электроэнергии – чего они также сейчас лишились.

Экономика сектора Газа находится в совершенно плачевном состоянии

Экономика сектора Газа находится в совершенно плачевном состоянии, хотя кое-какая она там есть. Местные жители даже находят место для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции. Немного развито рыболовство, благодаря тому, что когда-то с Израилем была достигнута компромиссная договоренность о том, что рыбаки Газы могут выходить в море и удаляться для промысла на определенное количество километров от берега. И, разумеется, все жители Газы очень сильно зависят от контрабанды, почти всех товаров, которые попадают в сектор по подземным туннелям из Египта. Черный рынок здесь всегда процветал. Но в основном Газа целиком полагается на внешнюю помощь и внешние поставки, в первую очередь от гуманитарных организаций. Система образования в секторе Газа, в первую очередь средние школы, в основном управляется и финансируется при помощи ООН. В целом – там не хватает практически всего, что нужно людям, причем часто самые простые продукты, товары и услуги, которые мы воспринимаем как базовые, в секторе Газа считаются роскошью.

– Захват власти группировкой ХАМАС в секторе Газа, вытеснение оттуда движения ФАТХ – все это совершенно безнадежно раскололо палестинцев?

– Да, увы. Все это демонстрирует, в насколько печальном положении оказалось палестинское общество. Именно после совершенного ХАМАС в 2007 году в Газе переворота и вызванного им раскола в Палестинской национальной администрации Израиль объявил сектор Газа "враждебным государственным образованием" и приступил к его частичной экономической блокаде, периодически отключая подачу сюда электроэнергии и прекращая снабжение энергоносителями. Взрывоопасность в Газе под властью ХАМАС всегда дополнялась этой ежедневной контрабандой оружия из Египта через сеть все тех же подземных туннелей. Это – помимо уже упомянутого одного из самых высоких в мире уровней плотности населения, а также одного из самых высоких в мире уровней безработицы. По мнению даже самих руководителей движения ФАТХ, взгляды которых на возможные пути окончания израильско-палестинского конфликта в последние годы были более умеренными, правление ХАМАС привело к превращению сектора Газа в анклав анархии и терроризма. С июня 2007 года ФАТХ, рассматриваемая многими странами и мировыми лидерами как легитимное палестинское правительство, и ХАМАС постоянно находятся в состоянии, близком к гражданской войне, несмотря на попытки подписания нескольких перемирий.

– А почему группировка ХАМАС победила и удерживает власть именно в секторе Газа? А Западном берегу реки Иордан ей сделать этого не удалось?

– По ряду причин, в том числе политико-географических. Но, конечно, в секторе Газа у ХАМАС с самого начала было гораздо больше боевиков и сторонников. США, Великобритания, ЕС, Канада, Япония, Организация американских государств и ряд других стран внесли ХАМАС в список террористических организаций – которые действуют именно террористическими методами. А вот в России, Китае или Турции, кстати, группировку ХАМАС террористической не считают. Но я могу сказать, как свидетель многих событий в Газе, что главной жертвой и заложником ХАМАС стало гражданское население сектора Газа. Которое уже многие годы страдает от жестокости боевиков и развязываемых ими боевых действий с Израилем, и от ответных акций возмездия со стороны израильской армии. Если вам удастся искренне поговорить с тамошними простыми палестинцами, все они скажут примерно одно – что в случае каждого обострения лидеры ХАМАС и их семьи отсиживаются в относительной безопасности в глубоких бункерах, в то время как под ракетами и бомбами и в результате обстрелов гибнет мирное население.

Очень большая часть населения Газы – это совсем молодые люди, подростки

Очень большая часть населения Газы – это совсем молодые люди, подростки, и они обычно живут скученно, вместе с родителями и старшими родственниками, там вообще почти все семьи очень большие, в одном и том же жилом здании. Когда в такое здание попадает ракета или бомба, сразу может погибнуть вся огромная семья, с большим количеством детей. Однако и руководство ХАМАС, и ЦАХАЛ обычно воспринимают это как так называемый "сопутствующий ущерб". Обычно поэтому в секторе Газа процент смертности при любом обострении очень велик.

– По всему Ближнему Востоку и в целом в мусульманском мире сегодня наблюдается огромный всплеск поддержки палестинцев, поскольку в секторе Газа разгорается война. Насколько важна эта поддержка и эти эмоции для понимания происходящего? И на что они могут повлиять?

– Не знаю, что случится в этот раз, но так всегда было и раньше, когда происходило любое обострение между Израилем и палестинцами. Мы знаем, что вообще, когда начинается любая война, где угодно и между кем угодно, она сегодня немедленно включает на полную мощность и работу пропагандистских машин с обеих сторон, идет битва за мировое общественное мнение. В предыдущие разы давление со стороны так называемой "арабской улицы", многотысячные манифестации в западных столицах в поддержку палестинцев оказывали свой эффект, и во многом помогали удержать конфликт в каких-то границах. Хотя, сужу по собственному опыту, в прошлом, несмотря на всю риторическую и политическую поддержку извне, внутри сектора Газа мнение его жителей не менялось, и сводилось по сути к мысли: "Да на самом деле всем на нас наплевать". И особенно это критическое мнение высказывалось в адрес государств, в том числе мусульманских, где вроде мы массы людей выходили на улицы на антиизраильские демонстрации. "Да, шум там велик, но он ничем нам не поможет и ничего не изменит. У нас все так же не будет воды, еды, электричества, а наши дома продолжат бомбить".

– Когда ОАЭ, Бахрейн и Марокко объявили об установлении отношений с Израилем в 2020 году, многие мировые лидеры были уверены в том, что эти мирные "Авраамовы соглашения" стали символами наступающей новой эпохи мира и терпимости на Ближнем Востоке. Теперь можем ли мы забыть об этом, в первую очередь о долгожданном улучшении отношений между Израилем и Саудовской Аравией? Эр-Рияд после начала Израилем операции "Железные мечи" уже заявил, что выходит из мирного процесса.

– К сожалению, да, по крайней мере в обозримой перспективе. Ведь Израиль, выстраивая до сих пор свою региональную политику, приложил немало усилий для того, чтобы убедить соседние арабские государства, в первую очередь монархии Персидского залива, забыть вообще о палестинской проблеме, особенно о секторе Газа. Но во многом и о Западном береге реки Иордан, в целом об оккупированных территориях. Посыл Израиля был таков: "Давайте наладим полноценные нормальные отношения, и тогда и израильско-палестинский конфликт разрешится. Потому что и та же группировка ХАМАС будет тогда поставлена перед этим фактом, и ей останется лишь смириться с новой реальностью". Но как о израильско-палестинском конфликте кто-то может забыть теперь?

Вторжение двух с половиной тысяч исламистских боевиков непосредственно на территорию Израиля и совершенная имя резня, захват заложников, убийство женщин и детей изменило вообще все. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, которого за очень многое массово критиковали в последнее время граждане его страны, поставлен в безвыходное положение. После такого провала его правительства и подчиненных ему израильских армии и спецслужб ему не остается ничего иного, как начать полномасштабную военную операцию возмездия под лозунгом "Смерть ХАМАС!"

Не исключено, что мы стоим на пороге очень большой войны регионального масштаба, в случае, если в дело вмешается Иран

Скоро мы, конечно, увидим, как ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию по оккупации сектора Газа – что казалось немыслимым еще несколько месяцев назад. Прольется море крови, в первую очередь десятков тысяч мирных жителей Газы – после чего для лидеров арабских государств региона вообще станет невозможно начинать хоть какие-то разговоры о нормализации отношений с Израилем. Все усилия американской и европейской дипломатии на этом направлении пропали даром. Вообще, ситуация накалилась до предела – не исключено, что мы стоим на пороге очень большой войны регионального масштаба, в случае, если в дело вмешается Иран. Хотя пока что все указывает на то, что иранское руководство на такое не решится.

– Об этом, о роли Ирана, давайте отдельно поговорим чуть позже. Пока вопрос такой. Несмотря на всякие антиизраильские заявления, Саудовская Аравия никогда не доверяла ХАМАС – именно из-за ее тесных военных связей с Ираном. Египет вообще рассматривает ХАМАС как палестинское ответвление международной сети "Братья-мусульмане", которых он безжалостно подавляет у себя дома. Палестинская администрация на Западном берегу реки Иордан, как уже было отмечено, считает ХАМАС врагом, своим главным соперником в борьбе за власть. А США, да, уже давно объявили ХАМАС террористической группировкой. То есть ХАМАС ненавидят почти все. Если Израиль, действительно, сможет наконец уничтожить ХАМАС, или хотя бы полностью отстранить ее от власти, что случится потом? Возможно ли было бы, а такое предложение прозвучало, пригласить мусульманские государства, Саудовскую Аравию, Египет и, возможно, ОАЭ и Иорданию, послать в сектор Газа классические миротворческие силы? И тем самым положить конец конфликту там и исходящим оттуда угрозам?

– Это один из многих возможных вариантов развития событий, но пока говорить о нем, как и об остальных, весьма преждевременно. В любом случае, нечто подобное потребует колоссальной подготовки и огромных усилий многих стран, вовлеченных в этот процесс, и на Западе, и в мусульманском мире. Гораздо более правдоподобный сценарий – что после победы израильской армии и разгрома ХАМАС, если такое произойдет, туда вернется движение ФАТХ и его вооруженные отряды, которые вновь возьмут власть в секторе Газа в свои руки. То есть – если Израиль согласится отдать власть в Газе в руки главы президента Палестинской автономии и председателя ФАТХ Махмуда Аббаса. Еще раз напомню, что в секторе Газа немалая часть населения выступает в поддержку не ХАМАС, а ФАТХ, или вообще официально состоит в ФАТХ. Но, опять-таки, слишком рано еще делать прогнозы.

– Кто был в последние годы в числе основных иностранных финансовых доноров сектора Газа и, отдельно, ХАМАС? Иран?

– И Исламская Республика Иран, и еще очень многие страны, и во всех случаях ХАМАС присваивала себе львиную долю всех этих гуманитарных и прочих поступлений, просто занималась разграблением. В числе доноров Газы – еще и богатый Катар, и Турция. Но вообще-то у ХАМАС и Тегерана отношения не всегда были однозначно близкими, они переживали и взлеты, и падения, и иногда испытывали периоды недоверия и напряженности. ХАМАС – это не шиитская группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана и отчасти в Сирии, которая как раз давно стала иранской прокси и полностью управляется сегодня из Тегерана. ХАМАС – суннитская группировка, формально совершенно независимая и этим гордящаяся. И ее связи с Катаром, например, не менее тесны, чем с Ираном. В 2014 году, когда я работал в секторе Газа и освещал очередной конфликт там, израильскую операцию "Нерушимая скала", начатую в ответ на ракетные обстрелы, организованные ХАМАС, туда просто с невероятным количеством чемоданов, набитых наличными деньгами, прилетал катарский эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани. Который говорил примерно следующее руководителям ХАМАС: "Вы добивайтесь своих целей, а Газу я вам хоть с нуля потом отстрою заново". И свое обещание он во многом сдержал – целые кварталы в городе Газа в последние годы были построены на катарские деньги, много появилось больниц и госпиталей. Хотя теперь, после ужасов нападения на Израиль, после резни, устроенной боевиками ХАМАС, я не уверен, что Катар продолжит благоволить им по-прежнему. Это будет уже слишком опасно.

Целые кварталы в городе Газа в последние годы были построены на катарские деньги

– Весьма интересно, почему именно маленький, хоть и очень богатый Катар, а не, допустим, Саудовская Аравия, Оман или Кувейт, стал главным покровителем ХАМАС. Из-за огромных внешнеполитических амбиций его правителя, который хотел бы добиться для Катара статуса влиятельного игрока на международной арене? Тут вспоминается многое – от прошлогоднего чемпионата мира по футболу до лишь недавно закончившегося противостояния Катара с соседями, с Саудовской Аравией и ОАЭ. Которые как раз обвиняли Аль Тани в поддержке террористических группировок, в первую очередь именно ХАМАС. У катарского эмира честолюбие развито гораздо больше, чем практицизм?

– Именно так, как вы говорите, по этим причинам. Эмир Катара во многих ситуациях очень хочет видеть себя в роли и верховного регионального манипулятора, и, если повезет, удачливого переговорщика-миротворца. А для мирных переговоров сперва необходим конфликт. То же самое можно сказать и о Египте, который контролирует все южные ворота сектора Газа во внешний мир. Египетская разведка всегда также играла большую роль в конфликте вокруг Газы, и часто в прошлом все переговоры между Израилем и ХАМАС негласно велись именно через нее.

– Итак, как известно, Иран потратил многие годы на предоставление финансирования и военной помощи ХАМАС, сколько бы эта группировка ни заявляла о своей формальной независимости. Насколько серьезны обвинения в том, что Тегеран стоит за нынешним нападением на Израиль? Если нет, то каким сюрпризом для Тегерана вообще могла оказаться эта атака? А если да, то не стало ли это самоубийственным шагом для иранского режима?

– Пока что, судя по всей имеющейся у нас информации, и об этом, кстати, заявляли даже и представители американской администрации, и израильского правительства, нет ни одного доказательства того, что Иран сыграл какую-то явную роль в подготовке и реализации этого нападения ХАМАС на израильскую территорию и был прямо к нему причастен. Наоборот, и об этом, в частности, написала The New York Times, иранское руководство было сильно удивлено, узнав о случившемся. Но и забывать о том, как Тегеран готовил идеологическую почву для этого вторжения ХАМАС в Израиль, и о прямых связях между ХАМАС и иранским режимом, который оказывает поддержку этой группировке, хотя мы и не знаем ее точных масштабов – конечно, никак нельзя. На днях Высший руководитель Ирана великий аятолла Али Хаменеи заявил, что, хотя его страна никак не связана с этой атакой на Израиль, но, дословная цитата, "мы целуем руки всех, кто в ней участвовал".

– А если доказательства всплывут? Есть ли опасность, что, каким-то образом завершив войну в секторе Газа, Израиль затем начнет какие-то военные действия и против Ирана? Например, в виде массированного воздушного налета?

– Пока что, думаю, этого не случится. Хотя уровень враждебности между Израилем и Ираном невероятно высок, и эта смертельная вражда длится много десятилетий. Но пока эта война – негласная, в основном война прокси, война разведок, шпионов и наемных убийц. Это и организованные Ираном теракты против израильтян по всему миру, и воздушные налеты ВВС Израиля на иранские объекты в Сирии, и загадочные покушения и убийства иранских ученых, занимающихся разработкой ядерной программы Тегерана. Но сейчас все силы Израиль бросил на войну с ХАМАС, при том, что существует опасность открытия против него радикальными исламистами "второго фронта" – с севера, из Ливана, руками шиитской проиранской группировки "Хезболла", вероятно, по приказу из Тегерана. Так что Израиль рискует оказаться в трудном положении, и ему придется вести боевые действия сразу против двух противников. Вряд ли в такой ситуации израильскому правительству придет в голову первыми начать какие-то боевые действия непосредственно против Ирана.

Следует обратить внимание на то, что США, крайне озабоченные дальнейшей эскалацией конфликта и его расползанием по всему Ближнему Востоку, уже несколько раз выступили с прямым предостережением в адрес Ирана – никак не вмешиваться в происходящее. Главное для Вашингтона в эти дни – никак не допустить начала большой войны и расползания ее по всему Ближнему Востоку. А для Израиля – чтобы война ограничилась только его южными рубежами, то есть границей с сектором Газа.

– При этом сам иранский режим постоянно идеологически и пропагандистски обрабатывает собственных граждан, заявляя, что рано или поздно война с Израилем начнется, и иранцам следует готовиться к схватке с "сатанинским сионистским государством". Или это все большая игра в покер, с блефом и высокими ставками?

– Конечно, это опасная игра иранских правителей. У нас пока нет прямых доказательств, но есть масса сообщений о том, что Тегеран отправляет в Сирию и Ливан тысячи своих сторонников, например, разные шиитские вооруженные отряды из Ирака, и подпитывает различные тамошние проиранские прокси, вооруженные формирования, шиитские ополчения и так далее. Но пока все же, по моему мнению, прямо в происходящем Иран не замешан никак.

– Еще один важнейший вопрос: новая большая война на Ближнем Востоке, конечно, помогает России и Владимиру Путину, так как отвлекает внимание мира от войны на Украине. Чем больше войн в других местах, тем лучше для Кремля. Мы знаем о постоянном сближении Москвы и Тегерана на протяжении последних лет. При этом исторически иранцы никогда не испытывали особой любви к России – как раз наоборот. Что вы думаете об этом?

– Сегодня Иран и Россия, конечно, уже стали военно-политическими партнерами. Али Хаменеи, постоянно говорит, как, кстати, и российское руководство, о необходимости еще большего разворота иранской внешней политики "на Восток", в противовес "Западу". То есть под "Востоком" он подразумевает и Китай, и еще больше Россию, хоть для Ирана это северный сосед, а не восточный. Но насколько надежным союзником Москва и лично Путин являются для Тегерана – очень большой вопрос, и внутри самой правящей иранской элиты, и внутри иранского общества в целом на этот счет ведутся очень большие споры. Пока что это все же ситуативное партнерство, а не прочный долговременный союз двух государств – цементированный в основном общим антизападным настроем и глубокой враждебностью к США, которую одинаково разделяют и в Москве, и в Тегеране. Поэтому Россия помогает Ирану во многих вопросах в Сирии, а Иран, в свою очередь, помогает России в войне в Украине, в том числе поставками определенных видов вооружений и техники двойного назначения, причем не только собственного производства, но и полученной контрабандными путями откуда-то еще.

Нужно внимательно следить за тем, какие шаги и Москва, и Тегеран предпримут в ближайшее время и какие новые заявления они сделают. Но очень многие иранцы хорошо помнят о том, какую имперскую и захватнически-колониальную политику и царская Россия, и потом СССР вели в отношении их страны в XIX–XX веках. Во время Второй мировой войны северная часть Ирана просто была оккупирована советскими войсками, так же, как южная часть – войсками Великобритании. То сближение с Москвой, которое наблюдается сегодня – вещь совершенно беспрецедентная за все время существования Исламской Республики Иран в ее нынешнем виде, с 1979 года, это полная смена направления ее внешней политики. Нынешние иранские правители, очевидно, забыли наказы предводителя Исламской революции и основателя нового порядка, первого Высшего руководителя Ирана великого аятоллы Рухоллы Хомейни, который постоянно заявлял, что стране ни в коем случае нельзя подпадать под влияние не только "обобщенного Запада", но и "обобщенного Востока".

Россия для Ирана в сложившейся ситуации – точно очень плохой союзник

Сейчас в Тегеране многие депутаты парламента, высшие чиновники, конечно, немало говорят о необходимости укрепления связей с Россией, но они лишь транслируют то, что им приказывают заявлять с самого верха. Это все риторика иранской власти – которая, не будем забывать, в целом все стремительнее теряет популярность среди простых иранцев. И эта риторика и эта смена направления и приоритетов в иранской внешней политике, координация ее с Москвой, также вызывает в народе все большее раздражение. И даже внутри самой правящей элиты есть немало фракций, которых все это, как минимум, сильно беспокоит. Хотя эти люди стараются держать свои мысли при себе, опасаясь репрессий, их очень тревожит такое сближение с Россией – как и в целом нарастающее опасное противостояние Ирана со всем западным миром.

Сегодня опасность того, что правящая верхушка втянет Иран в вооруженный конфликт со всем союзом НАТО, крайне велика. В том числе и потому, что Тегеран помогает Путину воевать в Украине, поставляет российской армии боевые БПЛА и так далее. Россия для Ирана в сложившейся ситуации – точно очень плохой союзник. И понимание этого очень пугает и злит многих иранцев. Один из самых часто встречающихся лозунгов на антиправительственных манифестациях в Иране: "Деньги не ХАМАС, не "Хезболле", не Ливану и не России – нет, отдайте их своему собственному народу!". Кстати, на этих протестах встречались и лозунги в поддержку Украины и украинцев. Так что все то, что делает сегодня иранский режим, имеет мало общего с тем, что думает и чего хочет на самом деле иранский народ.