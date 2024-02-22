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Премьер Польши пообещал открыть погранпереходы с Украиной

Дональд Туск
Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что погранпереходы с Украиной, а также участки автодорог и железных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

По словам Туска, решение станет гарантией того, что вся гуманитарная и военная помощь Украине будет поступать без задержек.

Польские автоперевозчики, а вслед за ними фермеры с конца прошлого года устраивают протесты на границе с Украиной, в том числе перекрывая движение грузового транспорта. Фермеры протестуют против поставок украинской продовольственной продукции в страну. Аграрии утверждают, что эти поставки их разоряют.

20 февраля фермеры начали большую акцию протеста, в ходе которой полностью перекрыли границу, в том числе пассажирское движение и железнодорожные перевозки.

Сегодня Туск заявил, что вопросы поддержки Украины, а также защиты польских фермеров и рынка должны быть отделены друг от друга.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве провести на границе двустороннюю встречу на уровне правительств и, если потребуется, президентов из-за блокировки пунктов пропуска польскими фермерами.

Туск отклонил предложение Зеленского. Премьер Польши обратил внимание, что встреча на границе носила бы чисто символический характер. Правительственная встреча представителей обоих стран состоится в Варшаве 28 марта, подчеркнул Туск.

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