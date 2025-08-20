"Штаты теперь плохой вариант для убежища". Депортация россиян из США

С приходом к власти администрации Донадьда Трампа миграционная политика США заметно ужесточилась. Около тысячи российских мигрантов задержаны американской Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) на данный момент, все они рискуют быть депортированными. Среди них есть и те, кому в России грозит уголовное преследование.

В конце июля российский активист и волонтер штаба Навального Леонид Мелехин, находящийся в России в списке "террористов и экстремистов", был выслан из США и 25 июля помещен в СИЗО по решению Ленинского суда Перми. Его депортировали после проигрыша в суде Калифорнии, где он добивался права на политическое убежище. В российский изолятор Мелехин помещен по подозрению в "оправдании терроризма". Ранее другой российский активист и бывший сотрудник Либертарианской партии Александр Гуд был также выдворен из США и чудом смог избежать депортации в Россию.

По словам правозащитников, депортации из США приняли массовый характер, и теперь они не советуют российским активистам и оппозиционерам искать убежище в этой стране.

"Что ему остается говорить?"

34-летний активист из Перми Леонид Мелехин пересек границу Мексики и США 16 августа 2024 года у города Калексико, хотя прилетел в Мексику еще в 2023 году. Россию он покинул после задержания в июне 2023 года – тогда Мелехин провел в Перми одиночный пикет с плакатом "Свободу Навальному", его отпустили после дачи "объяснения". Перед этим его несколько раз штрафовали по административным статьям за участие в протестных акциях.

8 месяцев Мелехин ждал даты (appointment), назначенной в мобильном приложении CBP One официальное мобильное приложение, которое позволяло мигрантам подавать заявления на легальный въезд в США в качестве просителей убежища – по принципу лотереи приложение назначало ежедневные встречи с иммиграционной службой на восьми пограничных переходах; 20 января 2025 года приложение CBP One перестало работать по решению Таможенной и пограничной службы США. После перехода границы Мелехин провел несколько месяцев в американской иммиграционной тюрьме (detention center) в Сан-Диего.

Своим друзьям Мелехин отправлял из тюрьмы письма о том, что не сомневается в надежности своего кейса и уверен в положительном решении суда.

"За работу [уборщиком в детеншене] нам платят символический 1 доллар за день (вне зависимости от того, в одну или две смены работал). И еще через 30 дней работы должны дать какой-то сертификат, который потом на свободе можно где-то как-то на какие-то "плюшки" обменять. Ну и теоретически, на суде можно им будет похвастаться. Но я про эти выгоды не думаю особо. В своем судебном кейсе я и так уверен – 19 ноября должен выиграть и получить политубежище", – писал он своему приятелю, блогеру Юрию Боброву, который стал публиковать отрывки из писем Мелехина после его отъезда из России в своем телеграм-канале, посвященном иммиграции в Соединенные Штаты.

Тем не менее суд первой инстанции отклонил ходатайство Мелехина о предоставлении политического убежища, несмотря на уголовное дело, возбужденное против него в России (205.2 УК РФ, публичные призывы к терроризму), и тот факт, что в июне 2024 года его внесли в список "террористов и экстремистов". Судья Анна Перри отказала Леониду в убежище. "Она сказала: тому, что вы предоставили, я верю, но этого недостаточно", – процитировал судью Перри (из письма Мелехина) Юрий Бобров.

– Я не помню, чтобы видел Леонида лично, хотя я был сотрудником пермского штаба Навального, а он волонтерил. Но так часто бывает и, конечно, мы "пробили" его после того, как он начал писать мне. Человек был на протестных акциях, был наблюдателем на выборах. Так что убегать ему было от чего, – говорит Юрий Бобров, который сам находится в США. – С тех пор, как он уехал, мы стали активно переписываться. Он работал в Перми на стройподрядах, было свое ИП. Уехал, когда младший сын был практически новорожденным, несколько месяцев. Старшему лет 5 было, сейчас в сентябре в школу пойдет. Я не утверждаю, что хорошо знаю Леонида, он человек закрытый, в отличие от меня. Но это не преступление. И всем, кто сомневается в его кейсе, я скажу – вы сами выходили на акции протеста?! Те, кто выходил, таких сомнений обычно не высказывают. Ситуация в детеншенах (Леонид сидел в двух) была далека от райской. Деньги у него закончились, я подкидывал ему – то на перевод документов в дело, то на телефон.

Бобров помог Мелехину с деньгами на адвоката, но 11 июня 2025 года в апелляцонной инстанции решение судьи устояло.

– Подозрение на включение Леонида в списки "террористов" появилось у нас после подачи документов на апелляцию. Этой информации [про включение в список] у суда, к сожалению, не было. Но было много другой – штрафы, пикеты, задержание. Факт волонтерства в штабе. Он записал одно очень опасное для него сейчас видео, надеюсь, менты его не найдут. На это судья ответила: мол, верю, что достоверны все представленные доказательства, но думаю, что вернуться в Россию для вас безопасно, – говорит Юрий. – Сейчас очевидно, что это было очень опасно – 22 июля Леонид пропал из детеншена в Штатах. 25 июля появляются новости о его аресте в районном суде Перми, по очень тяжелой статье. Одна надежда, что его дело станет показательным для таких вот судей. Потому что людей и раньше депортировали, и во время дела Леонида, и уже после. Но это все было анонимно, а тут у нас медицинский факт – это совсем не "безопасно".

Другие правозащитники считают, что проблема в том, что американские судьи недооценивают степень опасности любой связи с именем Навального для российских мигрантов.

– Для американских судей одно имя "Навальный" ничего не скажет, для них важны – карточка суда, уже вынесенные судебные решения. Адвокат знает эти моменты, поэтому в одиночку почти нереально [добиться победы], очень много отказов. Наличие адвоката – тоже не гарантия сейчас. Как и факт возбужденного уголовного дела в России, – говорит Дмитрий Валуев из общественной организации Russian America for Democracy in Russia (помощь оппозиционным и антивоенным россиянам в иммиграционных тюрьмах). – Наши подопечные сидели в одном детеншене с Мелехиным, общались с ним, но за помощью он к нам так и не обратился. На индивидуальном суде, знаю, адвоката у него не было, а на апелляции уже был адвокат, но он почему-то не смог отстоять кейс. Мы пока не знаем деталей, почему не удалось.

Уголовное дело о терроризме на Мелехина завели за фото плаката. Его вместе с комментарием Леонида запостил после отъезда Мелехина из России Юрий Бобров в своем тг-канале.

"Привет, я накануне отъезда не удержался, и повесил путина на Коммунальном мосту в Перми. Запости фоточку где-то, а то жаль будет, если мало кто увидит", – написал Мелехин Боброву. И тот опубликовал два снимка. На первом – селфи Мелехина на фоне погранперехода, на втором – плакат, который висел на Коммунальном мосту в Перми с надписью "Путин В.В. убийца фашист узурпатор/Все что нужно для торжества зла это бездействие добрых людей/фашиста на виселицу".

Бобров говорит, что в его канале были опубликованы еще несколько постов с антивоенными высказываниями Леонида.

– Я все стёр после проигрыша в суде первой инстанции. По понятным причинам – ему же стала маячить депортация. Мы уговаривали его еще побороться, но после проигрыша в апелляции Леонид, по-простому говоря, уже сильно [замучился]. Он был в настоящей депрессии. Жена в том же состоянии. Страх и усталость. Им тоже досталось – после его отъезда и публикации плаката на мосту в семье прошли обыски, – объясняет Бобров.

Адвокат Валерий Кузнецов, представляющий интересы Мелехина по назначению следствия, говорит, что его подзащитный признал вину, пишет "Медиазона". Кузнецов уверяет, что Мелехин "сам попросился обратно" в Россию, получив отказ в политическом убежище, и отправился на родину в рамках "самодепортации".

"Видимо, не было перспектив у него попасть в США и жить там, – рассуждает Кузнецов. – Это его инициатива была, с его согласия, с его желания".

Однако, по словам опрошенных Сибирь.Реалии правозащитников, Мелехин не имел даже юридической возможности просить "самодепортацию" в РФ.

– Самодепортацию можно просить только до проигрыша в суде первой инстанции. Тогда ты оплачиваешь билеты и можешь выбрать страну, куда полетишь. Но у Мелехина суд уже был проигран. Я не придаю большого значения словам адвоката по назначению – он просто не знает тонкостей американского миграционного законодательства. А слова самого Леонида – по факту это слова заложника. Как к ним можно относиться? Если он начнет сдавать меня или других иммигрантов, я это вполне пойму – спасай себя, ты пленный, – говорит Юрий Бобров. – Так что это была обычная депортация. А уж почему он не пошел на третий круг и не подал жалобу на решение суда – я высказал свое предположение.

Правозащитники, занимающиеся делами других иммигрантов, предполагают, что на решение Мелехина могли повлиять офицеры миграционной службы.

– Есть предположение, что его обманули офицеры ICE (иммиграционной службы США), намекнув о бесполезности повторной апелляции (а это не так). А сейчас он в российскрм изоляторе, и что ему еще остается говорить, кроме как "полностью признал вину, осознал ошибки и сотрудничаю со следствием"? – комментирует Валуев.

После того, как жалобу для рассмотрения дела в третьей инстанции Мелехин подавать не стал, в июле его депортировали. 25 июля пермское издание Properm выпустило новость об аресте Мелехина. 29 июля стало известно, что судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова удовлетворила ходатайство следователя ФСБ и назначила Мелехину содержание под стражей до 25 сентября.

Это не первая подобная депортация из США. В январе 2025 года американские власти депортировали в Россию Евгения Машинина из Коврова Владимирской области. Его прошение об убежище иммиграционный суд отклонил несмотря на то, что россиянина неоднократно преследовали за антивоенные выступления. Позже Машинин рассказал изданию "Довод", что в России к нему сразу же пришли полицейские. Позже суд оштрафовал его по двум административным делам по статье о "дискредитации ВС РФ". Выплатив штраф, Машинин покинул Россию и находится, по данным издания "Холод", в Марокко.

По словам основательницы правозащитного проекта "Искра" Проект собирает жалобы от россиян, сталкивающихся с различными проблемами в эмиграции (отказы в аренде жилья и автомобилей, оформлении медицинских страховок, ВНЖ и др Геры Угрюмовой, 19 июня 47 россиян, ставшие подопечными ее проекта, были депортированы из США в Россию. Миграционный суд отказал им в предоставлении политического убежища. Некоторые из них уже в московском аэропорту Шереметьево подверглись допросам сотрудников ФСБ, кого-то вынудили дать подписку о невыезде, сообщает иммиграционный эксперт Марина Соколовская, работающая в США.

– Конечно, по прибытии их ждет допрос сотрудников ФСБ, но потом уже дело случая – придут к ним полицейские или нет. Или военная полиция, – объясняет Александр, который сам находится в ожидании решения американского миграционного суда. – У меня приятель в числе депортированных есть. Он был дезертиром, военная полиция, как оказалось, даже не знала о его вылете и последующей депортации в РФ. Несмотря на допрос ФСБшника в аэропорту, крутившего его военный билет в руках.

Общее число уже депортированных в 2025 году из США россиян собеседники Сибирь.Реалии определить не могут.

– Мы не знаем имен всех, потому что те, кого депортировали в РФ, боятся говорить. Часть из них (может быть, и все) под подпиской о невыезде, часть, как Мелехин, под арестом. Только один Машинин выехал второй раз и рассказал об этом, – говорит Валуев. – Мы точно слышали про депортацию в этом году группы из 10 человек через Китай в начале года, 40 человек через Египет, знаем о депортации двух человек, плюс к тем 47 (о которых говорит Гера Угрюмова), которые были депортированы в июне. Но это только часть общей картины, я думаю, реальные цифры в несколько раз больше.

Бобров говорит, что его коллега из Сиэтла недавно узнала данные за 2024 год:

– 364 депортированных россиянина. Официально. За 2025 год данных пока нет. Но по ощущениям уже столько же россиян, сколько было в прошлом году, депортировали. Эти цифры можно только приблизительно предполагать, – говорит Бобров.

Гера Угрюмова согласна, что точно оценить число депортированных с начала 2025 года россиян невозможно.

– Статистики по депортации нет. Есть оценки по задержанным. Примерно 900-1000 человек на сегодняшний день, именно граждан России, – говорит Угрюмова. – Буквально сегодня кого-то задержали [ICE офицеры], при чем сразу на выходе из здания суда.

"Украинско-российская пара, покинувшая Россию в 2023 году из-за опасений преследования за позицию по войне в Украине, была арестована агентами ICE сразу после судебного заседания в Нью-Йорке, – пишет телеграм канал "Парадокс эмигранта". – Кейт Кириленко, украинка, и Алекс Узкий, россиянин, бежали из РФ, поскольку открыто выступали против войны в Украине и поддерживали Алексея Навального. Пара прибыла в США через приложение CBP One, подала заявление на убежище в установленный срок и начала строить новую жизнь в Бруклине".

"Гуманитарная проблема"

По словам правозащитников, проблемы с политубежищами для россиян начались весной 2024 года, к началу 2025-го они превратились в устойчивый тренд: начались массовые депортации российских оппозиционеров.

– Это серьезная гуманитарная проблема. Даже россиян, у которых есть вид на жительство или даже гражданство второй страны, все равно депортируют в РФ, – говорит Валуев. – Еще в 2024 году россиян и граждан стран СНГ стали оставлять в детеншенах (иммиграционная тюрьма) на продолжительное время, но после все же большинству предоставляли убежище (хотя изначально иммиграционные тюрьмы предназначены для 2-3-недельного заключения, поэтому там проблемы с медициной и т.д.). А после инагурации Трампа в январе 2025 года депортировать стали стремительно, к тому же готовиться к иммиграционным судам людям тоже приходится из детеншена – ни документы нормально собрать, ни перевести их, с адвокатом только созвон, детей стали отдельно от родителей закрывать в шелтеры или отдавать в приемные семьи. У людей паника началась.

Угрюмова поясняет, что американские власти стали пользоваться тем, что даже использование официального приложения СРВ One для въезда в Штаты в силу отсутствия правовой базы не сделало пребывание в стране для иммигрантов легальным.

– Формально CBP One – это разрешение на въезд в установленное время. То есть американские пограничники вас впускают (точнее, впускали), и разрешали въехать, оформлялась электронная форма о том что вы пересекли границу США (I-94). При этом Мексика вас просто выпускает, но никакой штамп не ставит. Получается, что границу вы пересекли законно, но формально права на пребывание в США у вас нет. При Байдене была миграционная политика такая, что до рассмотрения дела, если вы никому не угрожаете, вас не высылают. При этом вы в США без статуса, у вас нет временного вида наи жительство для просителей убежища, как в ЕС, – поясняет Угрюмова. – При Трампе же этим как раз начали пользоваться для депортации, так как у вас формально нет никакого статуса и права на пребывание. Поэтому даже если миграционного суда не было, вас могут депортировать, потому что де-юре вы нелегально находитесь на территории страны.

Один из кейсов Russian America for Democracy in Russia – семья Матвея Демидова (имя изменено из соображений безопасности).

– В России его вызывали на допросы, задерживали, били за участие в антивоенных акциях. После отказа наклеить "Z" на рабочую машину заставляли подписать контракт с Минобороны. За отказ это сделать – избили, посадили в камеру, а потом стали преследовать и дома, и на работе, – говорит правозащитник организации. – В июле 2024 года Матвей и его жена пересекли границу США, но их тут же разделили: Матвея отправили в Вирджинию, Анастасию – в Луизиану, хотя она инвалид с рождения. Накануне буквально удалось выиграть его суд, но у Анастасии он еще впереди. По сути, у них одна история, но итоги могут быть непредсказуемыми. Плюс инвалида до сих пор держат в детеншене, где получить прием у врача – большая удача: их просто там нет, эти центры не предназначены для многодневного проживания.

Случай Матвея с положительным решением суда правозащитники называют исключением. В большинстве случаев в их практике с января 2025 года – отказы. Кто отказ еще не получил, ждет суда или находится в процессе, будучи в детеншене. Не только супруги, но и дети разлучены с родителями на месяцы.

В одном из таких кейсов Russian America for Democracy in Russia – семья с двумя детьми.

– Старшему – 18 лет, младшей – всего 13. Все четверо находятся в разных штатах, ребенок – вообще в шелтере. Это обычный приют, со всеми вытекающими. Конечно, стресс для ребенка. Она даже не каждую неделю может созвониться с мамой или папой. И так уже несколько месяцев, – рассказывает Валуев. – Знаем на примере других адвокатов, что офицеры ICE этим очень активно пользуются: давят на родителей, что, мол, в детеншене будете сидеть отдельно от детей. А в случае согласия на депортацию – опять с детьми встретитесь. Многие ломаются на этом.

Большинство иммигрантов в ожидании решения суда боятся рассказывать свою историю даже анонимно. В ситуации, когда депортация на родину, где их, возможно, ждет тюрьма, вполне реальна, они боятся напоминать о себе лишний раз, особенно в русскоязычном издании.

Виктор Муриханов из Приангарья – один из немногих, кто готов открыто рассказать свою историю. В России он работал на иркутском авиазаводе, а позже в банке "Тинькофф". Его жена Наталья – медсестра. Виктор участвовал в митинге в поддержку Навального после его ареста по возвращении в Россию, а после начала войны против Украины записал антивоенное видео. Уехать из России Мурихановы были вынуждены летом 2022 года после того, как его начали преследовать за антивоенные пикеты. В апреле 2023 года, когда семья уже была в Штатах, в Иркутске к теще Виктора пришли полицейские.

– Видимо, из-за того, что границу мы пересекли еще в сентябре 2022 года, мы не в детеншене. Но дело наше стали рассматривать в этом году только – поэтому отказ в убежище, – рассуждает Виктор. – В сентябре, когда прилетели в Мексику, я потихоньку купил машину, на машине заехали в Сан-Исидро (район Сан-Диего, Калифорния, США) через пропускной пункт Тихуана в Штаты (один из самых загруженных сухопутных пограничных переходов между США и Мексикой). Потому что там была возможность заехать на автомобиле, и с ребенком так безопаснее (сыну Мурихановых Никите на тот момент было 15 лет). Я считал, что это более легальный способ, чем просто перелезть через забор. Все же на пропускном пункте, официально запросил убежище.

Мурихановых поместили в бордер (border, пограничный изолятор) на 1,5 суток. Всех троих – раздельно. Об условиях Виктор говорит лаконично.

– У сына, в отличие от взрослых, в камере был матрас, у них и одеяла выдавали, телевизор был. Взрослым – без этого. Через сутки с половиной нас просто отпустили, даже отдали мне машину, на которой я заезжал. Я потом эту машину даже зарегистрировал и два года отъездил здесь, в Калифорнии. Дальше надо было отметиться у офицеров ICE, потом подать 585 форму – она дает право на защиту от депортации и на иммиграционный суд, – рассказывает Муриханов. – Я все это подал. И появился в судебной системе. У меня было два мастер-суда (ознакомительные суды). На первый суд я пришел с адвокатом, попросил отсрочки. На второй мастер-суд уже адвокат без меня. Только 14 мая 2025 года у меня прошло первое судебное заседание по существу.

5 августа по делу Мурихановых состоялось второе заседание суда, на котором судья отказал им в предоставлении политического убежища.

– Такой большой срок между судами – это, вероятно, вопрос их загруженности. А вот итог – однозначно политика действующей администрации. Даже адвокат, который после решения развел руками (мол, ничего не поделать) говорил, что два года назад я бы 100% с этим кейсом выиграл. Но сейчас все мои доказательства не были учтены. Реальные фотографии с митингов – мимо. Мои фото с антивоенного пикета с плакатом "Быть против власти – не значит быть против родины", на которых ко мне подходит полицейский, суд не принял. Сослались на то, что фотографии не могут быть доказательствами, "потому что они сделаны со стороны". Как это понимать, я, к сожалению, не знаю. Я, наверное, должен был с этим полицейским селфи сделать?! Свидетельские показания – отказались даже рассматривать, мотивируя тем, что "нет возможности провести перекрестный допрос этих свидетелей". А я что – привезу свидетелей из Иркутска в Сан-Диего?!

Кроме того, судья постановил, что, несмотря на антивоенныеролики с Мурихановым в соцсетях фонда "Свободная Бурятия", его участие в работе фонда "не доказано". Коллеги Муриханова из "Свободной Бурятии" возмущены отказом судьи.

– Он как публичное лицо участвовал в нашей деятельности. Выступил против войны. Участвовал в митинге в поддержку Навального в 2021 году в Улан-Удэ. Приехал в США в сентябре 2022-го. Но суд в Калифорнии посчитал его показания спекулятивными. И заявил, что связь с фондом не доказана, – возмущена одна из сосновательниц фонда Александра Гармажапова. – Хотя вот они – видео с его участием на страницах "Свободной Бурятии".

Сейчас против Муриханова в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом он узнал от тещи после прихода полицейских. Карточку дела в судебной картотеке найти не удалось.

– Видимо, закрыто [данные по делу]. Полицейские спросили тещу, где я нахожусь, она им сказала, что я уехал из России, нахожусь в Америке. Они взяли мои данные, записали данные моей жены, моего сына – сколько лет, где учились, работали и т.п. Напоследок сказали: мол, ему очень повезло, что он уехал, мы бы с ним иначе ушли сейчас. Я так понял, что завели дело по статье о "дискредитации армии". За то, что записывал антивоенный ролик о бурятах на войне.

Сейчас Муриханов и его семья все еще на свободе. Но он опасается, что в любой момент их могут депортировать.

– Пока работаю на производстве в Лос-Анджелесе. Но чувствую себя после проигрыша, конечно, иначе. Изначально в Штатах после переезда чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в России. После последнего суда все изменилось, – признается Виктор. – Сейчас есть реальная угроза, что могут просто приехать ICE офицеры и на основании этого проигранного суда забрать меня в детеншен – а там либо апелляция прямо из детеншена, либо непосредственно сразу депортация в Россию. Жену и сына могут также схватить и депортировать, потому что по делу я основной заявитель, а они со мной.

"Редкая удача"

Кейс Александра Гуда, экс-сотрудника Либертарианской партии, и его спасение от депортации правозащитники считают делом случая, по их словам, оно кардинально выбивается из статистики. Но, тем не менее, показательно для тех, кто решит воспользоваться процедурой самодепортации.

– Александр с женой эмигрировал после визита силовиков в 2021 году из России в Армению, а в 2023 году из Мексики пересек границу США и запросил политическое убежище. По приложению CPB One. Насколько я знаю, долго в детеншене тоже не сидели – тогда при поручителе из числа граждан США еще выпускали. Но после того, как иммигрантов начали депортировать, Александр с женой попытались вернуться в Мексику. Так как у них еще не было решения суда первой инстанции, они как раз могли запросить самодепортацию. Но мексиканские власти их не приняли (якобы при пересечении границы в 2023 году через CPB One не было печати мексиканской стороны), вернули в страну вылета, то есть в США. А там их вновь поместили в детеншен. Если совсем точно – 31 июля они вылетели из Нью-Йорка в Канкун, а 1 августа их отправили обратно в США. В камере, куда завели Александра, был тоненький матрас на полу и одеяло, – напоминает предысторию основательница правозащитного проекта "Искра" Гера Угрюмова.

По ее словам, во время депортации в "страну гражданства" Гудов вели под охраной вплоть до посадки на рейс в Москву.

– По чистой случайности их оставили с паспортами без присмотра у выхода на посадку в транзитной зоне. Александр тут же связался с нами – мы пытались их рейсом пораньше отправить в Белград, но не успели: не хватило одной минуты для покупки билета. В итоге быстро купили билеты в Каир, этот вылет был одновременно с их вылетом в Москву. То есть, когда они садились на самолет в Каир, их уже начали искать, так как их потеряли на рейсе до Москвы. Но в итоге они благополучно вылетели в Каир. Сейчас уже на пути в безопасное место. Но это чудо. Редчайшее исключение. Повторяю, для политиммигрантов, особенно из России, Штаты сейчас самый плохой вариант, – говорит Угрюмова.

Сам Александр пока не выходит на связь с журналистами.

– Многие страны ужесточили миграционную политику. Как известно, Германия отменила гуманитарные визы. Да, податься на политубежище там и во Франции еще возможно, но для этого у вас уже должны быть визы той страны, в которой вы планируете подать на убежище, – поясняет Гера. – Отличие в том, что Штаты везут прямиком в Россию. А ЕС принял решение, что высылают всех (не только россиян) с пересадкой в другой стране. То есть в другой стране мигрантов выпускают как раз для того, чтобы они при желании могли не возвращаться в свою страну, если страна ЕС вдруг неадекватно оценила угрозу в стране гражданства. Пока исключение – Италия, мы своим подопечным советуем подаваться сюда.

По данным TRAC (считает процент положительных решений на запрос убежища от общего числа) при Сиракузском университете, в 2021 году Соединенные Штаты одобряли 86% заявлений от россиян, а в 2022 – уже 88%. В 2024 году этот показатель снизился до 85% – это было еще при Байдене. По итогам 2025 года, возможно, он сократится уже в разы.

Администрация президента США Дональда Трампа проводит политику, направленную на значительное усиление иммиграционного контроля и масштабную депортацию. 20 января 2025 года президент Трамп подписал исполнительный указ, в котором говорится: "Политика Соединенных Штатов заключается в добросовестном исполнении иммиграционного законодательства в отношении всех неприемлемых и подлежащих выдворению иностранцев, особенно тех, кто угрожает безопасности или общественной безопасности американского народа".

В мае 2025 года министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала видеообращение, в котором говорится, в частности, следующее: "Позвольте передать послание президента Трампа всему миру. Если вы планируете незаконно въехать в Америку – даже не думайте об этом. Заявляю чётко: если вы пересечёте границу и нарушите наши законы, мы обязательно вас найдём. В США нет места для преступников. Слабое руководство слишком долго оставляло наши границы открытыми. Это привело к наплыву наркотиков, торговцев людьми и опасных преступников в наше общество. Эти времена остались в прошлом. Под руководством президента Трампа мы защищаем американские семьи и восстанавливаем их безопасность. Если попытаетесь незаконно попасть в страну – вас задержат, депортируют и вы больше никогда не вернётесь. Соблюдайте закон — и найдёте возможности. Нарушите – будете найдены и понесёте ответственность. Надёжные границы означают более сильную Америку. Президент Трамп снова делает Америку безопасной", – заявила Кристи Ноэм.

С этой политикой в США согласны далеко не все. Тысячи людей выходят на улицы в крупных городах, таких как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Атланта и Сиэтл. Часто протесты проходят возле федеральных зданий и мест проведения рейдов. Одни из крупнейших митингов прошли в Лос-Анджелесе после серии рейдов в июне 2025 года, в ходе которых десятки людей были задержаны.



