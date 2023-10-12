Преподаватель магистерской программы МГУ "Информационные и гибридные войны" в письме к ректору пожаловался на зарплату "ниже уборщицы". Он заявил, что его зарплата "унизительна" и "оскорбительна" для специалиста в области "специальных информационно-психологических операций". Текст опубликован российским военным блогером Борисом Рожиным.

Программа в МГУ была открыта после российского вторжения в Украину на факультете политологии. В университете заявили, что будут готовить специалистов, способных разрабатывать, планировать и реализовывать операции по "противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям". Руководителем программы был назначен политолог Андрей Манойло, заявленный основателем сайта по разоблачению фейковых новостей с посещаемостью меньше тысячи человек в месяц.

На зарплату преподавателей пожаловался доцент Анатолий Петренко. В его биографиях сказано, что он 33 года прослужил в спецслужбах, преподавал в академии ФСБ, а сейчас "передаёт свой опыт и знания молодому поколению". В МГУ он читает, в частности, лекции "о отработке специальной пропаганды".

В обращении он пишет, что при устройстве на факультет не поинтересовался будущей зарплатой и узнал её через полгода из выписки по счету. За месяц на четверть ставки он зарабатывал от 3300 до 4700 рублей, говорится в тексте. "Особенно это вызывает непонимание, поскольку ставка уборщицы на факультете больше", – написал он.

В интервью каналу 360 Петренко заявил, что не успел отправить письмо, но оно "каким-то образом" оказалось в телеграм-каналах. По его словам, некоторые из его коллег заработали ещё меньше, чем он. В пресс-службе МГУ каналу обращение не откомментировали.