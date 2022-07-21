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Кремлевский язык войны. Лозунги и ракеты

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Как менялись формулировки Владимира Путина и других кремлевских чиновников в отношении целей российского вторжения в Украину? От чего зависит эта смена формулировок? Хроника лозунгов войны.

Стратегия обстрелов мирных городов как элемент военного террора. Как выглядят так называемые “точечные” удары российских ракет? Как российская пропаганда оправдывает гибель украинского мирного населения?

В обсуждении участвуют медиаменеджер и политический аналитик Василий Гатов (США), украинский военный эксперт Михаил Самусь, политолог и военный аналитик Юрий Федоров, журналист-расследователь Илья Давлятчин.

Ведет программу Елена Фанайлова.

Трансляция в 19.05

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Что вы знаете о целях российской "спецоперации" в Украине?
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Что вы знаете о целях российской "спецоперации" в Украине?

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