"Эпоха небольшого террора". Соцсети о преследовании Пивоварова и Гудкова

На прошлой неделе руководство "Открытой России" заявило, что распускает эту организацию, которую власти признали "нежелательной". На такой шаг "Открытка" пошла, чтобы спасти своих сотрудников от возможного преследования по новому закону о "нежелательных организациях" - Госдума рассматривает поправки к этому закону, из-за которых наказание за участие в деятельности таких организаций может ужесточиться. Всего через несколько дней бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали прямо в самолете, который уже шел на вылет.

"Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково", - написал Пивоваров.

Сходство с задержанием Романа Протасевича бросается в глаза.

Ксения Бужинская

Лукашенко не зря покатался на яхте. Заодно проконсультировал гаранта, как вынимать критиков режима из самолетов

Иннокентий Буковский

Владимир Владимирович быстро учится. Вот уже и ссаживать с самолетов начал.

Раньше, кстати, такого не было. Раньше только радовались, если сам уезжал. Это все максимально упрощало.

Теперь, видимо, отъезд не упрощает, а усложняет.

Интересно было бы понять причину перемен.

Остановка уже направившегося на взлетную полосу самолета ради задержания оппозиционера - для России действительно новшество.

Федор Сваровский

Похоже Лукашенко открыл для Путина новый жанр — авиационные аресты.

Майкл Наки

Задержание Пивоварова — пока не перехват самолета, но ситуация дикая. Ни в каких розыскных базах Пивоварова нет. Акт устрашения.

Михаил Ходорковский

Еще есть сомнения, что Путин с Лукой- «два сапога-пара»?

Всеволод Чернозуб

Надеюсь, Андрей из следственного комитета отправится домой. В Европе его ровесники и коллеги сидят в региональных и национальных парламентах, а не в тюрьмах, возглавляют министерства и даже страны. Чем дольше тут живёшь, тем большей дичью кажется эта отечественная война даже не с будущим, а с настоящим.

Однако домой Пивоварова отвезли только для ночного обыска. Теперь ему предстоит отправиться по этапу в Краснодар.

Яна Антонова

Андрея Пивоварова, действительно, этапируют сегодня в Краснодар. Здесь суд изберет меру пресечения в отношении одного из ведущих российсаих политиков.

Как сообщают СМИ, дело по 284.1 УК РФ возбудил отдел СК по Западному округу города Краснодара.

Дело на Пивоварова, как выяснилось, завели из-за репоста в Фейсбуке, в котором шла речь об избирательной кампании активистки "Открытой России" Яны Антоновой, баллотировавшейся в Краснодарскую городскую думу. Антонова, кстати, стала первым в России человеком, которого осудили за "участие в деятельности нежелательной организации" - все той же "Открытки".

Алексей Непомнящий

12 августа 2020 года Андрей Пивоваров, находясь в Краснодаре на улице Чекистов, опубликовал пост в фейсбуке с «информационным материалом „Объединенные демократы“» с агитацией по сбору средств

Ошибка резидента. По возможности никогда ничего не публикуй с улицы Чекистов

Блогеры вспоминают, как в 2010 году Пивоварова задержали во время митинга в Петербурге и приговорили к 27 суткам ареста. Борис Немцов тогда провел одиночный пикет в его поддержку.

Дело против Пивоварова было открыто уже после того, как он объявил о роспуске "Открытой России" - и это недвусмысленно дает понять, что преследовать оппозиционных активистов, связанных с этой организацией, власти будут даже невзирая на то, что ее больше не существует. Более того, организации, в связи с которой обвиняют Пивоварова, не существовало изначально, указывает Михаил Ходорковский.

Максим Шевченко

Наблюдаю, как в провластные пропагандоны глумятся над Андреем Пивоваровым, снятым с борта самолёта и доставленным в ФСБ.

Не будучи способными победить своих оппонентов в открытых дискуссиях, эти существа прячутся за спинами силовиков и оттуда показывают свою «лояльность».

Я не сторонник Андрея Пивоварова и не раз спорил с ним о будущем России.

Но борьба с инакомыслием, со свободой слова и дискуссии с помощью спецслужб - это засасывающее болото политической бессмысленности, в которое репрессивный режим будет забираться всё глубже и безысходнее, пока не погрузится в него окончательно под грузом собственных силы и могущества.

Сопротивление тирании становится задачей не политической, а духовной, почти религиозной

Режим реагирует на непонятную и неочевидную угрозу (собрание дискутирующих интеллигентов, например) почти животно-рефлекторно, выхватывая или изолируя своих оппонентов.

Но парадоксальным образом, усиливая репрессии и разламывая зримую политическую оппозицию, режим концентрирует энергию протеста на уровне сопротивления уже не организации, но человеческой личности, пробуждающейся от страха.

С какого-то момента сопротивление тирании становится задачей не политической, а духовной, почти религиозной. Солженицын это сформулировал словами апостола: «Жить не по лжи!»

Эрнст Юнгер назвал это сопротивление «Уходом в Лес»: «Уход в Лес создает внутри данного порядка движение, которое отличает его от зоологических образований. Это не либеральный и не романтический акт, но пространство действия маленьких элит, тех, кто кроме требований времени сознает еще нечто большее».

Сценарий одухотворения сопротивления неизбежен.

В один день с обыском у Андрея Пивоварова прошли обыски еще у одного оппозиционного политика, Дмитрия Гудкова, и членов его команды.

Вячеслав Егоров

После ФБК пришли за Дмитрием Гудковым и его соратниками. Обыски на даче под Коломной и в Москве. Доброе утро, страна

Николай Руденский

Сегодняшние новости начались в русской классической традиции: "Гости съезжались на дачу".

Александр Рыклин

Обыски, аресты, этапирования...

Началось в колхозе лето...

Марат Гельман

Пришли к Гудкову. Наверно это сигнал узкой группе лиц, не так как с объятиями с Лукой, на весь мир. Но смысл тот же - никаких иллюзий.

Такая массированная атака на оппозиционных политиков может объясняться только тем, что в преддверии думских выборов власти намерены избавиться от любой конкуренции - а это, в свою очередь, объясняется низким рейтингом "Единой России", уверен Леонид Волков:

Много лучей поддержки Андрею Пивоварову, Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву и другим коллегам, которые стали очередными жертвами катка политических репрессий. Счет уже идет на десятки, а скоро и на сотни пойдет.

Объяснение одно: очень плохо у Единой России с рейтингами, очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре. Принято решение о полной зачистке политического поля, о выкорчевывании всех ростков оффлайновой активности. (А ближе к выборам возьмутся, конечно, и за онлайн тоже). Принято решение заколбасить не только всех потенциальных независимых кандидатов, но даже и всех, на кого они могли бы как-то опереться в штабной, организационной, политической работе.

Очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре

Ответ на это тоже один: налечь всеми силами на Умное голосование — которое и было придумано для той ситуации, когда никаких нормальных кандидатов на выборах нет, но мы все равно хотим использовать низкий рейтинг партии власти, чтобы сломать ей всю игру. При этом помнить, что применение Умного голосования в этому году будет гораздо более трудной задачей, чем на региональных выборах 2019-2020 года — потому что у Кремля куда больше инструментов контроля над интернетом появилось, и потому что без оффлайновых структур куда сложнее организовать качественное наблюдение на выборах. Но мы все же попытаемся справиться.

Отказ Кремля от любых форм политической конкуренции с независимыми политиками, переход на исключительно силовые методы предвыборной кампании — показатель не силы, а огромной слабости и неуверенности. Уверен, что тот же Андрей Пивоваров, опытный и стойкий политический боец, прекрасно это понимает, и потому его ночное письмо из СК преисполнено силы и уверенности. Будет трудно, но это не навсегда.

Свободу всем политзаключенным. Россия будет свободной!

Еще одна новость в череде политических репрессий - приговор лидеру движения "Левое сопротивление" Дарье Полюдовой: 31 мая суд назначил ей 6 лет колонии за посты "ВКонтакте".

Тимур Олевский

Дарья Полюдова - чудовищный приговор, трэш полный. Андрей Пивоваров - беспредел и лукашизм. Выборы - какой-то бесконечный стыд, за который наказывают нас.

Прокремлевские блогеры, как обычно, ничего постыдного в происходящем не видят.

В газете "Коммерсантъ" тем временем вышло большое интервью с Дмитрием Медведевым, из которого можно выяснить, как в Кремле представляют себе дальнейшую конфигурацию политического поля.

Дмитрий Колезев

На фоне продолжающегося разгрома всей «внесистемной оппозиции» Дмитрий Медведев как глава «Единой России» предсказывает, что в России сформируются «две-три» крупные партии, а «десятки живопырок» (мелких партий) никому не нужны. При этом Медведев сам и напоминает, что это он в 2012 году либерализовал законодательство по регистрации партий. Интересно, что Медведев говорит об этом, отвечая на вопрос, может ли «Единая Россия» разделиться на «демократическую» и «республиканскую» части (по американской двухпартийной модели).

Нас ждет диктатура с декоративными элементами парламентаризма

В общем, план вырисовывается такой: есть ограниченное количество крупных партий, лояльных Кремлю — «правящая партия» и «оппозиция Его величества». Политическая карьера и дискуссия возможны только в рамках этих партий, в патриотическом векторе. Первое лицо неприкосновенно и защищено от критики. Такая диктатура с декоративными элементами парламентаризма. В чем-то подобном мы будем жить в ближайшие годы. По крайней мере, так бы хотели в Кремле.

Александр Морозов

На языке кремлевских телеграм-каналов, где упражняются "эксперты", происходящее называется "зачистка несистемного поля". Такое "дистанцирующее выражение" используется.

Те, кто не "дистанцируется", используют другие выражения.

Сергей Пархоменко

Обыск у Дмитрия Гудкова.

И заодно у Александра Соловьева, он был помощником Гудкова в ту пору, когда тот был депутатом Госдумы. Хорошо помню его по переписке с Диссернетом: Гудков тогда очень помогал во многих важных расследованиях, направляя от своего имени депутатские запросы чиновникам в тех случаях, когда те отказывались реагировать на письма от Диссернета. И Соловьев в этом важном «документообороте» эффективно участвовал. За что лично я (уверен, что и Диссернет в целом тоже, но для корректности напишу так) им обоим горячо благодарен.

Время в России вот такое. Это и есть репрессии. Люди прислушиваются к шагам на лестнице.

Божена Рынска

Ну, с террором вас, граждане. Не выходили, не протестовали. Теперь получите-распишитесь.

Николай Подосокорский

В конце прошлого года шутили, что календари 1937-го и наступающего 2021-го года полностью совпадают, а потому можно смело пользоваться старым. И вот сейчас мне эта шутка вспомнилась. Прошло всего пять месяцев с начала текущего года, но сколько за это время случилось новых арестов, посадок, запретов и ужесточений! Навального посадили в тюрьму, шамана упрятали в психушку; замедлили твиттер, запретили просветительство; закрыли "Открытую Россию", борьбу с коррупцией объявили экстремизмом, инициировав закон о поражении в правах сотен тысяч граждан; независимые СМИ закрываются одно за другим, растет список иноагентов, пропаганда восхваляет старый ГУЛАГ как единственный в этой стране социальный лифт; ФСИН же готовит ГУЛАГ новый, в котором рабский труд заключенных будет максимально использован на благо Родины, так как мигранты в нужных количествах к нам больше не едут и т.д. и т.п.

Каждый может быть либо соучастником зла, либо его противником, отсидеться в стороне не получится

Происходит некое сгущение, концентрация зла, которое заставляет считать выстраиваемый им режим всеобщего порабощения и расчеловечивания нормальным, традиционным, неизбежным и непобедимым. Каждый может быть либо соучастником зла, либо его противником, так как тихо отсидеться в стороне больше не получится. До ограничения права на свободный выезд из страны и отмены моратория на смертную казнь осталось рукой подать. В реальность грядущей войны, причем не ради каких-то политических бонусов, а просто ради умножения зла, людского страдания и массового безумия, верится вполне. В Апокалипсисе про такие периоды говорилось что-то вроде - и дана зверю власть мучить все живое на такой-то период времени. Я и сейчас убежден, что до 2024, максимум до конца 2025 года морок спадет и начнется новый этап истории, но до того времени, возможно, главная цель - сохраниться и не потерять себя. Имею в виду не только опасность попасть в челюсти внешнего дракона, но и искушение пойти на неприятные компромиссы с совестью, замолчать, примкнуть к стану насильников-силовиков, наследников чекистов Сталина и опричников Ивана Грозного. Стать одним из тех бездушных взрослых из фантастического мира Стивена Кинга, которые уже не видят, что Городом давно правит Оно, пугающее и похищающее их детей, которые еще способны видеть ужасные проделки злого клоуна.

Я вот, посмотрев, раскритиковал фильм "Топи" по сценарию Глуховского. А теперь все усиливается ощущение разрастания этого демонического мирка до размеров страны.

Виктор Шендерович

Нет-нет, ну какой тридцать седьмой?

У нас на дворе - эпоха небольшого террора.

Он такой аккуратный, компактный, приятно посмотреть.