В ИК-2 начался суд над Навальным по новому уголовному делу

В исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области во вторник началось судебное разбирательство нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.
Предварительное выездное заседание проводит Лефортовский суд Москвы.
На слушания пустили супругу оппозиционера Юлию Навальную, которая ранее потребовала этого публично. Суд проходит в актовом зале колонии. Туда пускают только журналистов с блокнотом и ручкой. Телефоны проносить запрещено.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика.
Дело об оскорблении судьи было возбуждено после рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более десяти замечаний.
Позднее дело о мошенничестве и об оскорблении судьи объединили в одно. Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.
- Год назад оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где несколько месяцев лечился и проходил реабилитацию после отравления в России боевым химическим веществом из группы "Новичок". С тех пор он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года.
- С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное дело политическим.
- Согласно приговору политик должен выйти на свободу не позднее осени 2023 года. Однако против него заведены ещё несколько уголовных дел.
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