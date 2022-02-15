В ИК-2 начался суд над Навальным по новому уголовному делу

В исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области во вторник началось судебное разбирательство нового уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Предварительное выездное заседание проводит Лефортовский суд Москвы.

На слушания пустили супругу оппозиционера Юлию Навальную, которая ранее потребовала этого публично. Суд проходит в актовом зале колонии. Туда пускают только журналистов с блокнотом и ручкой. Телефоны проносить запрещено.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика.

Дело об оскорблении судьи было возбуждено после рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более десяти замечаний.

Позднее дело о мошенничестве и об оскорблении судьи объединили в одно. Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.