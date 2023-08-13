Пресс-секретарь главы Хакасии Яна Тамаровская сообщила, что к ней в дом пришли сотрудники полиции, сообщившие, что на неё пожаловались "за политические разговоры". Она не пустила их в дверь. Рассказ опубликован в телеграм-канале политтехнолога Владислава Никонова, на него обратила внимание редакция Сибирь.Реалии.

Республика — один из пяти регионов России, который управляется не членом или сторонником "Единой России". В 2018 году на выборах главы там победил член КПРФ Валентин Коновалов. Осенью ему предстоят перевыборы, основным конкурентом ему, вероятнее всего, станет депутат Госдумы-единоросс Сергей Сокол.

По словам Тамаровской, она попросила полицейских передать Соколу, чтобы её не запугивали: её бабушка "основывала Саяногорск", а её "дядьки и братья" были в нём "учителями и прокурорами". Коновалов отправил запрос в МВД, на каком основании был сделан этот визит и насколько он был правомерен, передаёт сайт 19rusinfo.ru.

Пресс-служба республиканского МВД заявила, что наряд полиции прибыл к Тамаровской из-за жалоб соседей на шум. На момент прибытия полицейских в квартире, на которую поступила жалоба, было тихо, никто не открывал, утверждается в сообщении. Нарушений в действиях сотрудников там не увидели.