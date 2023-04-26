В Украине погиб депутат из Хакасии, воевавший в составе ЧВК "Вагнер"

На войне в Украине погиб депутат Верховного Совета Хакасии от КПРФ Дмитрий Иванов. Он был наёмником ЧВК "Вагнер". О гибели депутата без подробностей сообщил глава республики Валентин Коновалов.

По данным ИА "Хакасия", Иванов погиб ещё 27 марта, однако известно об этом стало только сейчас. Ему было 46 лет. Депутат уехал на войну добровольцем в феврале 2023 года. У него остались вдова и пятеро детей.

Это не первая смерть депутата на войне в Украине, однако Иванов был первым из депутатов и чиновников, кто ушел воевать в составе ЧВК "Вагнер". В октябре прошлого года в Украине погиб депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков.

Депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев , побывавший на фронте полтора месяца, после возвращения начал предлагать отправлять на войну артистов и оправдывать "военными задачами" неявки на заседания Госсовета.

По открытым данным, на войне в Украине погибло более 20 тысяч российских военных. Треть из них - наёмники ЧВК "Вагнер", в том числе завербованные в колониях, добровольцы и мобилизованные. Это неполные цифры, поскольку не о каждой смерти становится известно публично.