Превратить в "тыкву". О кибервойне против России, которая еще не началась

Президент российской компании InfoWatch Наталья Касперская на минувшей неделе в одном из интервью заявила, что страны Запада гипотетически могут блокировать работу всех айфонов и смартфонов на территории России. Чем чревата зависимость страны от западных технологий?

"Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Аndroid. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна!" – заявила Касперская.

Это чисто гипотетическое высказывание очень быстро превратилось в слух, в распространении которого активно поучаствовала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

"В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву. Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики", – со свойственным ей задором написала Симоньян в своем Telegram-канале. Главному редактору ведущего российского пропагандистского канала можно только позавидовать: ничего ценнее "фоточек" и "видосиков" в ее смартфоне, по всей видимости, не содержится.

Даже есть план перехода на российское программное обеспечение

Всем бы так. Тут, правда, возникает гораздо более неприятный вопрос. Если американцы вот так просто могут превратить в "тыквы" все устройства на iOS и Android, то, по всей видимости они могут это сделать и с устройствами, которые работают на Windows, заблокировать работу профессиональных программ и приложений, которыми пользуются практически все, включая госкомпании и органы государственной власти.

Правительство, конечно, заботится об информационной безопасности. Даже есть план перехода на российское программное обеспечение. Так, органам государственной власти и госкомпаниям использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им объектах критической информационной инфраструктуры будет запрещено. Но только с 1 января 2025 года.

Между тем вот еще одна экспертная оценка от человека, которого (как и Наталью Касперскую) трудно заподозрить в какой бы то ни было оппозиционности. Член путинского Совета по правам человека, IT-предприниматель Игорь Ашманов так говорит о возможностях американцев: "Они, если захотят, могут нам обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета и банковское шифрование".

Это несколько меняет картину мира, в которой коллективный Запад уже исчерпал все возможные средства для дестабилизации российской экономики. А она – российская экономика – крепка как гранитная скала. И на этой скале зиждется дерзкий вызов России однополярному миру, к которому вот-вот якобы присоединится все прогрессивное человечество.

Технологические санкции со стороны Запада носят долгосрочный характер

Выясняется, что к по-настоящему серьезным мерам, которые безо всяких ракетно-бомбовых ударов способны дезорганизовать жизнь и работу значительной части россиян, развитые страны еще и близко не подошли. Что их останавливает, понятно. "Кибервойна", о которой говорит Касперская, чревата хаосом, в котором возможно все: от падения самолетов и столкновений железнодорожных составов до аварий на атомных объектах. Брать на себя ответственность за такого рода последствия никто не хочет. По крайней мере, пока.

Поэтому технологические санкции со стороны Запада носят долгосрочный характер и нацелены, с одной стороны, на то, чтобы максимально затруднить производство современных вооружений, а с другой – на закрепление и постепенное усугубление технологического отставания России. Проще говоря, сколько бы кремлевские чиновники и пропагандисты ни пытались убедить россиян в том, что страна воюет не с Украиной, а с НАТО, развитые страны пока ограничиваются довольно гуманными и ограниченными мерами, направленными не столько на разрушение, сколько на сдерживание и ослабление.

В области санкций Россию в обозримом будущем могут ждать неприятные сюрпризы

До недавнего времени это касалось не только экономических и технологических санкций, но и поставок оружия украинской армии. Однако ситуация меняется. И меняют ее целенаправленные попытки российской армии разрушить украинскую энергетику, что зимой равносильно гуманитарной катастрофе. Чем более варварские методы ведения войны использует российское руководство, тем меньше у развитых стран аргументов в пользу сдержанности и избирательности.

Украинская армия готовится к поставкам все более сложных и современных вооружений. Не исключено, что и в области санкций Россию в обозримом будущем могут ждать неприятные сюрпризы. Так что Маргарите Симоньян, видимо, стоит все-таки сохранять особо ценные "фоточки" и "видосики" куда-нибудь на жесткий диск. Чтобы потом вставить его в рамочку и перебирать в памяти содержимое. Ведь смотреть будет не на чем, когда все гаджеты превратятся в "тыквы".