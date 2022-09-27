Конец мирного времени. Как будет выглядеть военная экономика

На восьмом месяце так и не объявленной войны против Украины российская экономика оказалась на пороге качественной трансформации. Причем не той, о которой с марта говорят Владимир Путин и чиновники экономического блока правительства.

Дело уже не в необходимости из-за международных санкций переориентировать товарные потоки, выстраивать новые логистические цепочки, судорожно пытаться наладить хоть какое-то импортозамещение и всеми силами стимулировать "параллельный импорт", смиряясь с технологическим откатом и прочими издержками автаркии.

Гражданский сектор получает двойной удар

Все обстоит гораздо хуже. Войну Путин так и не объявил, зато объявил о "частичной" мобилизации, в том числе и в экономике. И это ставит крест на всех официальных и экспертных прогнозах и оценках относительно перспектив развития российской экономики, равно как и на самой экономике в том виде, в котором она продолжала худо-бедно функционировать до недавнего времени.

Итак, что меняет мобилизация. Гражданский сектор получает двойной удар. С одной стороны, конкурировать с "оборонкой" за ресурсы – материальные, финансовые, трудовые – он не сможет, даже если захочет. Правительству поручено обеспечить военное производство всем необходимым, и оно примет меры. С другой стороны, именно гражданскому сектору и предстоит наполнять бюджет, чтобы обеспечивать продолжение войны и связанные с этим расходы.

Работникам, которые останутся на гражданских предприятиях, придется кормить и обеспечивать мобилизованных

Только по предварительным оценкам на середину сентября непосредственно прямые военные расходы составили 4,679 триллиона рублей при заложенных в бюджете на весь 2022 год 3,51 триллиона рублей. Это без учета расходов на восстановление жилья, промышленности, коммунальной и транспортной инфраструктуры на оккупированных украинских территориях, которые уже с октября будут считаться российскими властями неотъемлемой частью их страны.

Проще говоря, работникам, которые останутся на гражданских предприятиях, придется кормить и обеспечивать мобилизованных и их семьи. Причем кормить и обеспечивать гораздо лучше, чем себя самих. Если учесть, что рабочих рук в России и до войны не хватало, работать в гражданских секторах будет банально некому. На первый взгляд, потеря 300 тысяч работников для российской экономики – удар весьма болезненный, но не фатальный.

Чем больше повесток рассылают, тем больше людей срывается с места и ниже явка

Но заявленные министром обороны 300 тысяч – это только верхушка айсберга. Поскольку на каждого, кого военкоматам удастся отловить и отправить на передовую, придется пять-десять человек, которые предпочтут отправке на передовую "залечь на дно". В военкоматах это прекрасно понимают, поэтому повестки выписывают всем, кому можно – авось нужное число и наберется. В результате получается замкнутый круг. Чем больше повесток рассылают, тем больше людей срывается с места и ниже явка.

Есть еще одна деталь, которую как правило упускают из вида. Для военкомата нет никакой принципиальной разницы между слесарем или разносчиком пиццы и предпринимателем или топ-менеджером. Более того, у слесаря, если он работает на оборонном заводе, гораздо больше шансов "откосить" от призыва, чем у финансового директора сети кофеен или генерального директора мясокомбината.

Большинство попытается избавиться от своего дела в России, пусть и себе в убыток

Российский малый и средний бизнес, работающий преимущественно на конечного потребителя, уже сейчас оказался в ситуации, мало совместимой с дальнейшим продолжением деятельности. Понятно, что часть предприятий владельцы перепишут на жен, матерей, сестер и подруг, а сами отправятся в бега. Но для того, чтобы начать где-то новую жизнь, нужны деньги. Поэтому большинство попытается избавиться от своего дела в России, пусть и себе в убыток.

В практическом плане все это будет означать сокращение выпуска товаров народного потребления и услуг параллельно с ростом бюджетных расходов на содержание воюющей армии и военного производства. За время санкций товарные запасы у ритейлеров истощились. Так что товары с полок начнут пропадать очень скоро. А вслед за этим поползут и цены. А дальше стандартная для России последних лет развилка.

21 сентября (в день объявления "частичной" мобилизации) началась реализация худшего сценария

Если правительство в условиях военного времени начнет слишком усердствовать с удержанием цен и станет выкручивать руки торговым сетям и производителям, получим дефицит. Именно это, скорее всего будет наблюдаться в секторах, которые работают на "оборонку". И к ним относятся не только производители стали, но те, кто выпускает тушенку и прочие продукты для армейских пайков. В сугубо гражданских секторах, которые власти будут меньше прессинговать (например, в сфере услуг), можно смело прогнозировать всплеск инфляции.

Гадать о том, насколько сильно упадет ВВП, промышленное производство или уровень жизни, сегодня по-прежнему бессмысленно. Война продолжается и, как и полгода, и месяц назад, именно она является главным непредсказуемым фактором развития ситуации в экономике. Ясно одно: 21 сентября (в день объявления "частичной" мобилизации) началась реализация худшего сценария, который, если кем-то и рассматривался, то только в самом начале войны, когда в ход шли апокалиптические прогнозы.