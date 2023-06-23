Президент Грузии помиловала основателя оппозиционного телеканала

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге в четверг объявила о помиловании основателя оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи" ("Главный канал") Ники Гварамия. 23 июня он вышел на свободу.

В мае прошлого года городской суд Тбилиси приговорил журналиста к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за растрату и присвоение средств другой телекомпании — "Рустави-2". Вердикт городского суда позднее подтвердили апелляционный и верховный судебные инстанции.

Гварамия никогда не признавал себя виновным и называл уголовное дело против себя "исключительно политическим". Представители стран Запада, в том числе члены Европейского парламента, а также Госдепартамент США неоднократно указывали, что тюремное заключение медиа-менеджера и журналиста "несовместимо с интеграцией в Евросоюз".

Тбилиси добивается статуса кандидата в члены ЕС, решение президента, по мнению многих экспертов в стране, может облегчить получение кандидатства.

Ранее Грузии был предоставлен статус "страны, обладающей европейской перспективой". Для перехода на более высокий уровень интеграции с ЕС, Брюссель выдвинул 12 условий по проведению глубинных демократических реформ в первую очередь в судебной сфере.