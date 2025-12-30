Президент Казахстана подписал закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет "пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации".

Поправки затрагивают девять законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.

Сенат Казахстана одобрил документ 18 декабря, хотя планировалось, что это произойдёт ранее в декабря – рассмотрение поправок отложили на фоне встречи Токаева с президентом Евросовета Антониу Коштой, отмечает телеканал Настоящее время.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова на заседании верхней палаты парламента заявила, что принадлежность к ЛГБТ не будет считаться правонарушением: "О принадлежности к ЛГБТ хотелось бы подчеркнуть, что это не является правонарушением как по законодательству Казахстана, так и по международному законодательству. Ответственность мы за это не устанавливаем. Это касается исключительно пропаганды. Связано с публичной пропагандой ЛГБТ".

Девять международных и казахстанских правозащитных организаций ранее призвали власти Казахстана отказаться от его принятия. Они считают, что изменения резко ограничат права и возможности ЛГБТ-людей.

"Эти нормы представляют прямую угрозу не только для людей, относящих себя к ЛГБТ, но и для журналистов, ученых, художников, правозащитников и представителей гражданского общества, которым может грозить административная ответственность за освещение или защиту прав этих групп, а также за позитивные высказывания о правах ЛГБТ в публичном пространстве или онлайн", – говорилось в совместном заявлении правозащитников.