В Казахстане одобрили закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" для детей

В Казахстане депутаты мажилиса - нижней палаты парламента - 12 ноября приняли поправки в законодательство, запрещающие так называемую пропаганду ЛГБТ. Как сообщает "Азаттык Азия", принятие поправок инициировала группа из 18 парламентариев, которые объясняют необходимость новых норм защитой детей и подростков от информации, способной "негативно повлиять на их представления о семье и морали".

Согласно принятым поправкам, "запрещается распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации".

По словам депутата мажилиса Елнура Бейсенбаева, поправки не ограничивают права людей с ЛГБТ-идентичностью, а лишь устанавливают рамки публичного распространения такой информации в СМИ, онлайн-платформах и телекоммуникационных сетях. Он подчеркнул, что нормы "направлены на воспитательное влияние" и "соответствуют международной практике защиты детей". По мнению парламентариев, закон регулирует только публичное информационное пространство и не касается частной жизни граждан.

Инициатива получила поддержку после петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", которая собрала более 50 тысяч подписей. Некоторые международные правозащитные организации критиковали законопроект, утверждая, что он нарушает права человека и может привести к административным наказаниям за сексуальную ориентацию. Они также отмечали, что законопроект по сути является калькой российского законодательства о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ. Депутаты отвергли эту критику.

Поправки были приняты единогласно. Законодательство вступает в силу как часть проекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела". Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената, а затем — на подпись президенту.

В России первоначально был принят закон о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ для несовершеннолетних. Затем "пропаганду", то есть упоминания об ЛГБТ в контексте, отличном от негативного, запретили полностью, а впоследствии признали экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ". В России из-за этого цензурируют фильмы, запрещают песни и штрафуют ресурсы, рассказывающие о каминг-аутах спортсменов или других известных личностей. Известны случаи уголовного преследования людей.