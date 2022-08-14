Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть и аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем, кто поддерживает российское вторжение в Украину. Он назвал предыдущие правительства "неоправданно щедрыми в выдаче видов на жительство российским гражданам" и заявил, что пришло время провести ревизию последствий это политики. Его словам приводит издание Delfi."Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию", — заявил политик, выступая 13 августа в Икшкиле на слете жертв политических репрессий. Кроме того, он заявил, что постоянные жители Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, должны будут покинуть страну.
В Латвии с 2010 года действовала программа, по которой получить вид на жительство в республике можно было в обмен на приобретение недвижимости или другие инвестиции. Страна выдала иностранцам в общей сложности 46472 временных вида на жительство, сообщало Delfi в марте, россияне получили 10347 из них. Половина получили право на документы после покупки недвижимости. Если учитывать и постоянные ВНЖ, в Латвии по состоянию на весну жило более 50 тысяч россиян и около 120 тысяч русских в статусе "неграждан".
В феврале страна перестала выдавать россиянам туристические визы. В марте — виды на жительство российским и белорусским гражданам. Правительство страны поддержало предложение запретить выдачу туристических виз россиянам на уровне всего Шенгенского пространства.
- 14 августа заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик сообщил, что страна прорабатывает возможность прекратить выдачу виз гражданам России, передаёт Польское телевидение. По его словам, против усложнения визового режима на уровне всего Евросоюза выступают Германия, Франция и Нидерланды. Поддерживают её, по его словам, Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия. Тема, как ожидается, будет обсуждаться в августе на встрече министров иностранных дел ЕС.
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