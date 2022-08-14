Президент Латвии Эгил Левитс призвал пересмотреть и аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем, кто поддерживает российское вторжение в Украину. Он назвал предыдущие правительства "неоправданно щедрыми в выдаче видов на жительство российским гражданам" и заявил, что пришло время провести ревизию последствий это политики. Его словам приводит издание Delfi.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию", — заявил политик, выступая 13 августа в Икшкиле на слете жертв политических репрессий. Кроме того, он заявил, что постоянные жители Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, должны будут покинуть страну.

В Латвии с 2010 года действовала программа, по которой получить вид на жительство в республике можно было в обмен на приобретение недвижимости или другие инвестиции. Страна выдала иностранцам в общей сложности 46472 временных вида на жительство, сообщало Delfi в марте, россияне получили 10347 из них. Половина получили право на документы после покупки недвижимости. Если учитывать и постоянные ВНЖ, в Латвии по состоянию на весну жило более 50 тысяч россиян и около 120 тысяч русских в статусе "неграждан".

В феврале страна перестала выдавать россиянам туристические визы. В марте — виды на жительство российским и белорусским гражданам. Правительство страны поддержало предложение запретить выдачу туристических виз россиянам на уровне всего Шенгенского пространства.