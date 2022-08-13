"Коммерсантъ" написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы

В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники на туристическом рынке.

В материале говорится, что ситуация связана с призывами ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и возникшим "негативным информационным фоном". "Путешественники стремятся оформить документы впрок", - сказал один из собеседников издания. Другой источник "Коммерсанта" отметил, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела одного из них, "Визахода", Марина Широкова говорит, что число заявителей выросло на 40% за последние две недели. "Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей", - добавила Широкова.

В публикации "Коммерсанта" говорится также, что в основном россиян интересует посещение популярных курортных направлений - Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и балтийские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post 8 августа призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и "жить в своём собственном мире, пока они не изменят свою философию". Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории. В пятницу в своём очередном вечернем обращении Владимир Зеленский предложил тем, кто в России подвергается преследованию, обращаться за статусом беженцев.