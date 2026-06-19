Президент медиакорпорации РСЕ/РС Стивен Капус покинет свой пост

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Стивен Капус объявил, что покидает свой пост с 15 сентября – он возглавлял медиакорпорацию с 1 января 2024 года.

"Для меня было огромной честью занимать эту должность, возглавляя одну из важнейших журналистских организаций мира. Я глубоко благодарен нашим журналистам и сотрудникам за их преданность делу, профессионализм и стойкость в условиях огромного давления", – сказал Капус.

Согласно решению Совета директоров РСЕ/РС, пост президента корпорации займет Лиза Кёртис. До недавнего времени она занимала должность старшего научного сотрудника и директора Программы безопасности Индо-Тихоокеанского региона в Центре новой американской безопасности.

Кёртис является экспертом в области национальной безопасности с 35-летним опытом работы по вопросам политики США в отношении Индо-Тихоокеанского региона. Более 20 лет она работала в правительстве США, в том числе в ЦРУ, Государственном департаменте, Конгрессе и Совете национальной безопасности.

"Компании очень повезло, что ее возглавлял человек с таким обширным опытом работы в новостном бизнесе, как Стив. Его решительное руководство помогло РСЕ/РС пережить период неопределенности. Для меня будет честью возглавить эту выдающуюся американскую организацию, продолжая наш уникальный вклад в свободу прессы и журналистику без цензуры, которая способствует развитию демократических обществ", – сказала Кёртис.

Кёртис входила в состав совета директоров РСЕ/РС с сентября 2022 года, а с июля 2024 года занимала должность его председателя. 6 июня 2026 года Кёртис покинула совет директоров РСЕ/РС.