Президент Португалии объявил о роспуске парламента

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза объявил о роспуске парламента после отставки премьер-министра Антониу Кошты, ставшего участником дела о коррупции.

Новые выборы планируют провести 10 марта. До этого Кошта будет временно исполняющим обязанности премьер-министра. Такое решение Ребелу де Соуза принял после консультаций с лидерами партий и Госсоветом страны.

Парламент решили распустить через два дня после отставки Кошты. Во вторник, 7 ноября, в Португалии провели обыски и арестовали пять человек, в том числе главу администрации Кошты, по делу о коррупции. Уголовное дело связано с проектами по добыче лития и строительству завода для производства "зелёного водорода" в Португалии. Прокуратура установила, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" при осуществлении своей деятельности.

В тот же день Кошта заявил, что невиновен, но его должность не должна быть запятнана расследованием. Кошта был премьер-министром Португалии с 2015 года. По итогам парламентских выборов в 2022 году его Социалистическая партия снова получила большинство мандатов, что позволило Коште сформировать правительство самому, без участия других партий.