На севере Косова столкновения полиции с местными сербами

На севере частично признанной Республики Косово в пятницу происходят столкновения между полицией и группами жителей из числа этнических сербов, которые пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц.
По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информацию локальных медиа, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.
Реагируя на столкновения, президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что своим указом привёл армию "в состояние повышенной готовности". Вучич также сообщил, что распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.
Полиция, как пишет Associated Press, подтвердила, что ей пришлось отреагировать на события в общинах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток - с целью "помочь избранным мэрам реализовать своё право на работу".
Власти Косова возложили ответственность за эскалацию на структуры в Сербии. Об этом пишет Косовская служба Радио Свобода со ссылкой на администрацию президента республики Вьюсы Османи.
Местные выборы на севере Косова прошли 23 апреля, после ухода мэров из рядов Сербского списка — крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.
Выборы были бойкотированы большинством сербского населения в этом районе. Явка составила 3,47 процента от общего числа избирателей.
- В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
- Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле прошлого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.
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