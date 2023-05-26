Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На севере Косова столкновения полиции с местными сербами

Полицейский спецтранспорт на улице города Лепосавич

На севере частично признанной Республики Косово в пятницу происходят столкновения между полицией и группами жителей из числа этнических сербов, которые пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц.

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информацию локальных медиа, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.

Реагируя на столкновения, президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что своим указом привёл армию "в состояние повышенной готовности". Вучич также сообщил, что распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.

Полиция, как пишет Associated Press, подтвердила, что ей пришлось отреагировать на события в общинах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток - с целью "помочь избранным мэрам реализовать своё право на работу".

Власти Косова возложили ответственность за эскалацию на структуры в Сербии. Об этом пишет Косовская служба Радио Свобода со ссылкой на администрацию президента республики Вьюсы Османи.

Местные выборы на севере Косова прошли 23 апреля, после ухода мэров из рядов Сербского списка — крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

Выборы были бойкотированы большинством сербского населения в этом районе. Явка составила 3,47 процента от общего числа избирателей.

  • В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Её признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран – членов ООН, но десятки стран, в том числе Россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.
  • Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле прошлого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В конце ноября при посредничестве ЕС, Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG