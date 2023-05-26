На севере Косова столкновения полиции с местными сербами

На севере частично признанной Республики Косово в пятницу происходят столкновения между полицией и группами жителей из числа этнических сербов, которые пытаются блокировать проход в муниципальные здания недавно избранных должностных лиц.

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информацию локальных медиа, в ходе беспорядков были подожжены несколько автомобилей. Полиция применяла слезоточивый газ.

Реагируя на столкновения, президент Сербии Александр Вучич в заявлении, переданном в эфире государственного телеканала РТС, отметил, что своим указом привёл армию "в состояние повышенной готовности". Вучич также сообщил, что распорядился срочно перебросить сербские войска к границе с Косовом.

Полиция, как пишет Associated Press, подтвердила, что ей пришлось отреагировать на события в общинах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток - с целью "помочь избранным мэрам реализовать своё право на работу".

Власти Косова возложили ответственность за эскалацию на структуры в Сербии. Об этом пишет Косовская служба Радио Свобода со ссылкой на администрацию президента республики Вьюсы Османи.

Местные выборы на севере Косова прошли 23 апреля, после ухода мэров из рядов Сербского списка — крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

Выборы были бойкотированы большинством сербского населения в этом районе. Явка составила 3,47 процента от общего числа избирателей.