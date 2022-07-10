Президент Шри-Ланки подписал приказ об ускоренном распределении газа

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове. Это первый документ, обнародованный после захвата протестующими резиденции главы государства, сообщает новостной портал Newswire.

Кроме того, несколько министров Шри-Ланки объявили о решении покинуть свои посты на фоне экономического и политического кризисов в стране, передаёт Ada Derana. Министр сельского хозяйства заявил, что уйдет в отставку сразу после того, как страна получит удобрения. Свои должности также оставляют министры труда, туризма, транспорта и инвестиций.

Вечером в субботу стало известно, что 13 июля президент Шри-Ланки уйдёт в отставку .

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушёл предыдущий глава правительства, старший брат президента.

В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.

Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.