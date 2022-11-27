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Президент Тайваня Цай Инвэнь ушла с поста главы правящей партии

Цай Инвэнь

Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила вечером в субботу, что уходит с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии. Партия потерпела почти повсеместное поражение на местных выборах. Премьер-министр Тайваня Су Чжень-Чан, который принадлежит к той же партии, попросил Цай продолжать исполнять обязанности президента по крайней мере до тех пор, пока не будет возможности сменить её без нарушения стабильности в регионе.

Тайвань сейчас переживает сложные времена: Китай усилил свои претензии на его территорию. Несмотря на то, что официально Пекин выступает за мирное решение "тайваньской проблемы", он стягивает войска к пограничному пространству Тайваня, и, по словам экспертов, нельзя исключать возаможность полномасштабного военного вторжения китайской армии на остров. В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал осуществить "скорое и неизбежное воссоединение" с Тайванем, правда, не упомянув о вероятности применения силы.

На выборах, завершившихся 26 ноября, победу в большинстве округов одержала партия КМТ. Её председатель Эрик Чу назвал победу партии в региональном масштабе хорошим стартом для президентских выборов в 2024 году, когда КМТ сможет выдвинуть своего кандидата в президенты.

Партия КМТ ранее открыто обвиняла Демократическую прогрессивную партию в лояльности материковому Китаю и недостаточной готовности защищать независимость Тайваня.

Цай Инвэнь сейчас отрабатывает свой второй президентский срок, который истечёт в 2024 году, и не может больше переизбираться.

  • Китайская Народная Республика (управляющая материковым Китаем, Гонконгом и Макао) с населением более 1 миллиарда 415 миллионов человек и Тайвань ("Китайская республика") с населением всего чуть более 23 миллионов официально никогда не признавали суверенитет друг друга. Официальной позицией обоих государств остается то, что есть только одно законное суверенное государственное образование, которое управляет и материковым Китаем, и Тайванем. Правительство КНР решительно выступает против признания Тайваня легитимным государством, и в принципе – против самого понятия "два Китая", настаивая на "принципе одного Китая".

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