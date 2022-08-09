Китай начнёт учения с целью окружения острова Тайвань

Армия Китая объявила о проведении учений, целью которых будет отработать окружение и оборону острова Тайвань. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дата окончания учений не уточняется. Международные наблюдатели предполагают, что КНР может сделать проведение масштабных военных учений в районе Тайваня регулярными.

Ранее вооруженные силы Тайваня начали артиллерийские учения с боевыми снарядами. Они отрабатывали отражение нападения на остров. Власти Тайваня заявили о том, что Китай в ходе своих учений репетирует атаку на остров.

4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Учения закончились воскресенье 7 августа, однако уже 8 августа Китай объявил о проведении новых.