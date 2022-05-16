Президент Турции выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, 16 мая, что делегациям Швеции и Финляндии не стоит приезжать в Анкару, чтобы убедить его одобрить их заявки на вступление в НАТО. Сообщает агенство Reuters.

На пресс-концеренции Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом союзе.

"У обеих стран нет чёткой позиции по отношению к террористическим организациям. Швеция – это инкубационный центр террористических организаций. Они приводят террористов в парламент, дают им трибуну, рассылают специальные приглашения", – заявил турецкий президент.

Анкара считает, что Швеция и Финляндия укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена (последних обвиняют в попытки организовать государственный переворот в 2016 году). Турция считает обе эти организации террористическими.



Для вступления страны в НАТО все члены альянса должны поддержать заявку.