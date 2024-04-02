Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий категорию здоровья "ограниченно годный" для призыва на военную службу. Граждане, получившие такую категорию, должны будут пройти повторное медицинское обследование. Теперь основных категорий будет две: годный и негодный к службе, следует из текста документа.

Законопроект запрещает становиться военными капелланами священнослужителям из религиозных организаций, "руководящий центр" которых находится в России. Украинские власти подразумевают под этой формулировкой наибольшую по числу приходов в стране Украинскую православную церковь.

Документ расширяет социальные гарантии военнослужащим и сотрудникам полиции, обязывает принимать в комиссии по расследованию сексуальных домогательств в армии представителей мужского и женского пола, и гарантирует военным свободу слова.

2 апреля президент Украины подписал ещё один законопроект, касающийся службы в армии. Он уменьшает минимальный возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Документ был принят депутатами ещё 30 мая 2023 года и направлен на подпись в июне того же года.

В новости скорректирована формулировка о законопроекты о мобилизации.