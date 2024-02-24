Запад не спешит с поставками боеприпасов. Где Россия может прорвать фронт?
Как беспилотники и дроны стали новыми богами войны.
Соседство с сумасшедшим. Люди и животные в Харькове под ежедневными бомбежками.
Народ требует отдать тело Навального его матери.
Мумин Шакиров подводит итоги недели с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, главой военной администрации Запорожской области Иваном Федоровым, журналистом и солдатом роты ударных БПЛА Павлом Казариным, а также социологом Дмитрием Дубровским и директором ФБК Иваном Ждановым (оба признаны Минюстом РФ "иноагентами").
Видеоверсия программы
Форум