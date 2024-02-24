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Два года ада в Украине. Ждать ли новой военной стратегии от Зеленского? Юлия Навальная – новый враг Путина? Эфир в 19:05

Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж
Мумин Шакиров, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги восьмой недели 2024 года

Запад не спешит с поставками боеприпасов. Где Россия может прорвать фронт?

Как беспилотники и дроны стали новыми богами войны.

Соседство с сумасшедшим. Люди и животные в Харькове под ежедневными бомбежками.

Народ требует отдать тело Навального его матери.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с советником руководителя Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, главой военной администрации Запорожской области Иваном Федоровым, журналистом и солдатом роты ударных БПЛА Павлом Казариным, а также социологом Дмитрием Дубровским и директором ФБК Иваном Ждановым (оба признаны Минюстом РФ "иноагентами").

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