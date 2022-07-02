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Президент Узбекистан вылетел в Каракалпакстан, где прошли протесты

Протесты в Нукусе 1 июля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправился в субботу в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны). В пятницу там прошли крупные демонстрации.

"Интерфакс" сообщает об отъезде Мирзиеева со ссылкой на источник в его администрации. "Президент вылетел в Нукус из-за того, что вчера там были незаконные демонстрации", - сказал источник агентства. По его словам, позже будут официальные сообщения о пребывании Мирзиеева в регионе.

Узбекская служба Радио Свобода, которая также пишет о поездке Шавката Мирзиеева, опирается на данные сервиса Flightradar24. Со ссылкой на него же отмечается, что в столицу Каракалпакстана направился и самолет премьера Абдуллы Арипова.

1 июля МВД Узбекистана распространило заявление о том, что в
Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в
Конституцию страны. Чтобы не допустить нарушения общественного порядка, были задействованы силы и средствы правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

В заявлении на сайта парламента автономии говорится о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминаются "попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане".

По информации Узбекской службы Радио Свобода, протестные выступления в Каракалпакстане начались после публикации проекта поправок к Конституции. Новая редакция была вынесена на общественное обсуждение 26 июня. В ней исключается суверенитет Республики Каракалпакстан и право её населения на отделение на основе всеобщего референдума.

Накануне сообщалось о протестах в ряде городов Каракалпакстана - в Нукусе, Чимбае, Муйнаке. В столице региона жители устроили несколько шествий, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка. По ряду сведений, на улицах Нукуса в пятницу собрались по меньшей мере сотни людей с флагами Каракалпакской республики.

Республика Каракалпакстан – крупнейший регион Узбекистана, занимающий 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек.

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