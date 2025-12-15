Президентом Чили избран правый консерватор Хосе Антонио Каст

Президентом Чили избран правый политик Хосе Антонио Каст. Во втором туре, согласно предварительным итогам голосования, он значительно опередил свою соперницу, кандидата от левых сил Жанетту Хару.

Сообщается, что Каст набрал 58,2% голосов, Хара - член Коммунистической партии, бывшая министр труда - получила 41,8%. По итогам первого тура Хара была впереди, однако опросы предсказывали победу Каста, поскольку в его поддержку высказался ряд проигравших в первом туре кандидатов.

СМИ называют Каста самым консервативным победителем выборов после возвращения Чили к демократии 35 лет назад. Каст - убеждённый католик, отец девятерых детей, противник однополых браков и абортов. Его брат был министром в кабинете диктатора Аугусто Пиночета, а отец - членом нацистской партии, эмигрировавшим из Германии после Второй мировой войны. На прошлых выборах президента Каст проиграл, однако в этот раз избиратели после четырёх лет правления левого президента Габриэля Борича поддержали правого кандидата. Среди обещаний Каста - борьба с нелегальной миграцией и преступностью, а также рыночные реформы. Комментаторы пишут о победе Каста как о продолжении правого тренда в политике Латинской Америки, указывая на успехи правых на выборах в Аргентине и Боливии. Каст также не скрывает симпатий к политике президента США Дональда Трампа.

Президент в Чили избирается на четыре года и не может баллотироваться на второй срок.