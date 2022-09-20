Новым президентом Российской академии наук 20 сентября был избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников. СМИ ранее сообщали, что в академии его считают "человеком Михаила Ковальчука" – президента Курчатовского института, старого знакомого президента России Владимира Путина.

На выборах оппонентом Красникова был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Сообщается, что за Красникова проголосовал 871 академик, за Марковича – 397.

Ранее бывший президент РАН Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за беспрецедентного административного давления. Он назвал это решение вынужденным.



Президент РАН избирается из числа согласованных с правительством кандидатов сроком на пять лет. Кандидат на должность президента РАН считается избранным, если он получил простое большинство голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов академии. Избранный глава Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом России.

При президентстве Владимира Путина РАН регулярно испытывает давление со стороны государства. Сторонники независимости академии считают, что государство пытается поставить её под контроль, чтобы сократить финансирование науки и лишить её самоуправления.