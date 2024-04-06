При атаке дронов по Харькову погибли шесть человек

В результате ночной атаки по Харькову погибли шесть человек, ещё десять получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В ударах он обвинил Россию.

По словам Терехова, "прилёт" беспилотников типа "Шахед" пришёлся по жилой застройке. Предварительно, повреждены девять многоэтажных домов, три общежития, другие здания, АЗС и десять автомобилей.

Глава харьковской областной администрации Олег Синегубов написал, что пострадали "исключительно гражданские объекты". Он уточнил, что восемь раненых получили травмы средней тяжести, остальные – лёгкой.

Воздушные силы украинской армии сообщили, что в ночь на 6 апреля Россия выпустила по Украине 32 ударных беспилотника типа "Шахед" и шесть ракет разных типов. Три ракеты и 28 беспилотников удалось сбить.

Минобороны России атаку по Харькову не комментировало.