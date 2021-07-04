При крушении военного самолёта на юге Филиппин десятки погибших

Жертвами катастрофы военного самолёта на юге Филиппин стали, по последним данным, не менее 45 человек.

Десятки людей удалось спасти – их вытаскивали из горящих обломков лайнера.

Транспортный борт не смог сесть на посадочную полосу на острове Холо, в провинции Сулу. На борту были более 90 человек, в основном военнослужащие. По данным Минобороны, на земле также есть погибшие - трое гражданских лиц.

Разбившийся в воскресенье около полудня по местному времени самолёт – Lockheed C130 Hercules. При ударе о землю он взорвался и загорелся. Пять человек в результате крушения числятся пропавшими без вести. Выжившие были госпитализированы в ближайший военный госпиталь.

В заявлении региональных армейских сил говорится, что нескольких солдат видели выпрыгивающими из самолёта перед ударом, пишет "Би-би-си".

Разбившийся борт совершил первый полёт в 1988 году. Долгое время он находился в составе военно-воздушных сил США, и был передан Филиппинам лишь в январе этого года.

Военные, которых 4 июля перевозил лайнер, были направлены в регион для противодействия членам радикальных исламистских объединений, в том числе боевикам группировки "Абу Сайяф". По сведениям официальных лиц, пока нет свидетельств того, что самолёт мог быть сбит. Расследование причин авиакатастрофы продолжается.