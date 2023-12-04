"Путин отнял жизни 14 моих знакомых". Побег молодого человека из "ДНР"

"Я понимаю, что моя сестра, которой сейчас десять лет, не знает, что такое жизнь вне "ДНР". Она этого не помнит. Она не помнит Украину. Не помнит, как мы ездили на море раз в год, как мы ездили в магазин "Ашан" за курочкой гриль. Мы жили небогато, но и далеко не бедно. Ремонт могли себе позволить, могли позволить себе купить какую-нибудь штуковину довольно дорогую, а у моей сестры этого ничего нет. У неё статус будет ещё хуже, чем в данный момент у меня".

Андрею Сергееву (имя изменено, но настоящее имя известно редакции) 19 лет. Он родился в городе Макеевка в Донецкой области Украины. Практически всю свою юность он провёл в так называемой "Донецкой народной республике". Украинского паспорта, как и российского, у него нет - только паспорт "ДНР".

После начала полномасштабного российского вторжения Андрей 200 дней прятался от военной комендатуры и наконец, собрав нужную сумму, решился на побег из "ДНР". За день до отъезда, который пришёлся на отступление российских войск из Харьковской области, ему вручили повестку. Бесконечные блокпосты, взятки полиции, неудачные попытки попасть в Норвегию и Финляндию. Наконец Андрею удалось попасть в Латвию через Беларусь, а оттуда - в Германию.

Война, развязанная Россией, забрала у него 14 знакомых, и, как считает Андрей, прошлое и будущее. Он рассказал Радио Свобода о своём побеге, жизни молодых людей в "ДНР", проблеме самоопределения и своём отношении к Украине и России.

"В России хохол, в "ДНР" - предатель родины". Юность под чёрно-сине-красным знаменем

Практически всю свою жизнь Сергеев провёл в Макеевке - городе в шестнадцати километрах от Донецка. В 2014 году, когда Украину охватили протесты против решения Виктора Януковича отказаться от евроинтеграции, а Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, Андрею было 10 лет.

"Мне было страшно. У меня была истерика. У меня довольно "зиганутые" дальние родственники. Они говорили, что это хорошо, "в Россию уйдём". Уже лет в 12-13 я начал задумываться, смотреть разных блогеров. Я потреблял любой контент: украинский, российский, коммунистов смотрел, националистов. Когда я понял, что украинского паспорта у меня нет и, скорее всего, не будет, я принял - не по идеологическим моментам, а просто как данность – что придётся переезжать в Россию, с этим нужно смириться. Никакие "заграницы" были попросту невозможны, с российским-то паспортом", – вспоминает он.

Мы были не нужны что властям "ДНР", что украинским

Андрей рассказал, что не мог получить украинский паспорт из-за того, что на поездку на неоккупированные территории Украины нужны были деньги, которых у его семьи не было - 50 тысяч рублей. Но и российский паспорт Сергееву получить не удалось. До 18 лет он не мог сам податься на процедуру получения гражданства, а потом уже попросту не успел. "Я пытался оформить российский паспорт, но такое ощущение, что они его выдавать не хотели. Я прихожу, начинаю заполнять документы, мне говорят: "А у вас фотографии не те, а вот вы не донесли такие-то документы, такую-то справочку". При этом я ещё учился и работал, а попасть туда можно было по электронной записи далеко не каждый день – примерно раз в три месяца. На мой взгляд, мы были не нужны что властям "ДНР", что украинским", – считает молодой человек.

В 2014 году, в горячую фазу войны в Донбассе, Сергеев с родителями уехал на полгода в Россию к родственниками, потому что, по его словам, "в "ДНР" тогда никакой жизни не было". По возвращении ситуация не сильно изменилась. Отца Андрея взяли на завод, где он работал до отъезда в Россию, на "довольно хорошую должность", зарплата у него при этом составляла 12 тысяч рублей. Мать Андрея не хотели брать на прежнее место работы. Ей сказали, что она "предательница родины", которая "не осталась с коллегами под бомбами". Молодой человек объясняет, что начальник этого предприятия был ярым патриотом "ДНР":

Первые два года войны у меня не было мяса

"А в России, когда я учился полгода, меня называли хохлом. Хотя вроде я из Донбасса. Говорят, вроде, что я русский - не русский... Чёрт его знает, что я. В России хохол, в "ДНР" по возвращении меня одноклассники называли предателем родины. "Чё ты, уехал? Мы тут терпели, а ты с нами не терпел".

Первые два года войны у меня не было мяса. Про шоколадки я вообще молчу. Мама побольше капусты наваливала в борщ, чтобы хоть как-то наедаться. При этом я помню жизнь при Украине: очень большие контрасты.

Как я говорил, у отца была зарплата 12 тысяч, постепенно она росла, особенно сильно выросла после аннексии территорий в 2022 году. Проблема в том, что выросли вместе с этим и цены на продукты, на ЖКХ. Эти деньги вообще не ощущаются. Я работал на складе за 17 тысяч рублей в месяц с графиком день-день-ночь-ночь. При этом работал с переработками – в сумме 16 часов. Я планировал отложить деньги и уехать. Вариантов реализоваться молодому человеку в "ДНР" просто нет.

Она не помнит Украину

До 2014 года мой папа получал 1000 долларов, работая на том же предприятии, мама – 800. По тем меркам этого более чем хватало. Мы себе ни в чём не отказывали. Раз в год поехать на Азовское море – не проблема, поехать раз в год к бабушке в Днепропетровскую область – тоже. Могли раз в год сделать ремонт, одеть меня в школу. После российского вторжения я банально моря не видел. Сейчас родители получают по 250 долларов.

Я понимаю, что моя сестра, которой сейчас десять лет, не знает, что такое жизнь вне "ДНР". Она этого не помнит. Она не помнит Украину. Не помнит, как мы ездили на море раз в год, как мы ездили в магазин "Ашан" за курочкой гриль. Мы жили не богато, но и далеко не бедно. Ремонт могли себе позволить, могли позволить себе купить какую-нибудь штуковину довольно дорогую, а у моей сестры этого ничего нет. У неё статус будет ещё хуже, чем в данный момент у меня", – рассказал Сергеев.

Андрей закончил школу, поступил в Донецкий национальный университет имени Василя Стуса (переименован подконтрольными России властями "ДНР" в Донецкий государственный университет) на факультет истории и переехал в Донецк, но проучился в университете он недолго. Во время зимней сессии в 2022 году, незадолго до начала полномасштабной агрессии, Андрея отчислили. По его словам, студентам во время выборов в Госдуму 2021 года предлагали быстро получить российский паспорт, оформить СНИЛС и ИНН. Взамен они должны были проголосовать на выборах. Андрей посчитал это "клоунадой". Декан тогда пригрозил ему отчислением, если он "продолжит себя так вести":

– Я всё-таки планировал, что я окончу университет и попытаюсь куда-то устроиться, но, правды ради, диплом об образовании в "ДНР" – это филькина грамота. Нам обещали, что у нас по итогу будут дипломы МГУ, а фактически люди получали дипломы какого-то ростовского филиала непонятного университета.

В 11 классе нам на экзамене нужно было рассказать, кто такой Игорь Иванович Стрелков

– Вы учились на факультете истории, да и старшие классы школы были уже в "ДНР" - как, по вашим воспоминаниям, преподавали историю на оккупированных территориях?

– В украинских школах, насколько я знаю, большое внимание уделяется истории Украинской народной республики и её деятелям. У нас было наоборот. В 11 классе нам на экзамене нужно было рассказать, кто такой Игорь Иванович Стрелков, что произошло в "дебальцевском котле". Мне это казалось смешным – я хотел поступить в Россию на юриспруденцию, что сейчас тоже смешно звучит, но как в таких условиях подготовиться к ЕГЭ? Я его сдал, кстати, относительно неплохо, но у меня не было российского паспорта на момент окончания школы, меня из-за этого не приняли в университет. А мне очень сильно хотелось уехать из "ДНР", я об этом мечтал с 2016 года.

– А что касается вашего окружения, как люди, можно сказать, сформировавшиеся в "ДНР", относятся к Украине, к России?

– Людей в Донецке, яро поддерживающих Украину, я в последнее время не видел. Это всё-таки тоже сторона конфликта. У многих негативное отношение, потому что Украина тоже бомбит эти территории, потому что воду отключили после начала полномасштабного вторжения. До начала "полномасштабки" прозападных голосов было больше. Кто-то из моих знакомых просто хочет уехать на Запад, но не может. Большинство моих ровестников аполитичны. Молодёжь хочет банально Apple Pay пользоваться, Steam пополнять. Это я как-то пытался разобраться, многим было попросту всё равно.

– А люди постарше?

– Там все "совки". Многие хотели присоединения России из-за того, что думали, что вернётся СССР. Они думали, что вернётся мороженое за 20 копеек, но не вспоминали, что в СССР не было нормальной туалетной бумаги.

Путин этой войной отнял жизни 14 моих знакомых

– Вы, как и ваши сверстники, росли в тяжёлых условиях. Столкнулись с далеко не детскими проблемами, и ваше формирование как личности проходило в условиях войны. Кем же вы себя сегодня воспринимаете? Вы украинец или россиянин?

– Что касается детства, юношества – у меня их просто не было. Владимир Владимирович это всё отнял. Что касается того, кем я себя ощущаю? Украинцем меня сложно назвать. Не могу. Я об этом много думал. Да, у меня две бабушки украинки, но этого недостаточно. Русским? Тоже с натяжкой. Человек из Донецка? Человек из Донбасса?

У меня бабушка с дедушкой после 2014 года уехали к родственникам в Мурманскую область. Бабушка – этническая украинка, дедушка – русский. Они ярые патриоты Путина. С другой стороны родственники – этнические русские, который проживают на подконтрольных Украине территориях – они за Украину, перешли на украинский язык.

Поэтому, если брать какой-то генетический аспект, то сложно понять, кто я. Если брать политический, то я однозначно против Путина. Этот… Я его даже человеком назвать не могу. Он отнял у меня лучшие годы жизни. Путин этой войной отнял жизни 14 моих знакомых – они погибли на войне. Знакомые мне предлагают возвращаться в Россию – я туда не хочу. Я не хочу завтра проснуться, а какой-то самодур скажет: "Сегодня мы бреем налысо голову". Звучит сюрреалистично, но ведь два года назад люди и представить не могли, что начнётся такая война.

"На улицах одни женщины остались". Полномасштабное вторжение и мобилизация в "ДНР"

После отчисления из университета Андрей принял решение уехать к родственникам в Россию. Паспорта РФ у него не было, но его пообещали устроить на работу. Молодой человек хотел подзаработать денег и переехать в Москву или Санкт-Петербург. Андрей купил билет на 25 февраля. Он вспоминает февраль 2022 года и первые месяцы мобилизации так:

– До вторжения из всех рупоров местной пропаганды кричали о том, что Украина пойдёт в наступление, нападёт на нас, всех убьёт, всех перережет. Хотя ничего не предвещало – была абсолютная тишина. Прилёты были последний раз, которые я слышал, в году 2020-м. Такое напряжение на фронте каждый год, с 2016 по 2022, стабильно ощущалось, кстати, как раз в феврале. Пропаганда начинала трубить, что Украина готовится напасть. Стрелков строчил в Фейсбуке: "Путин, вводи войска!" Каждый год! Все к этому уже привыкли. 18 февраля вдруг началась эвакуация из приграничных районов Донецка – увозили в Ростовскую область. Никто из моих знакомых не поехал. Никто не понимал, что вообще происходит.

Пушилин записывает видеообращение, где говорит, что все мужчины должны немедленно мобилизоваться – на мясо. С 19 по 24 февраля многих мужчин со стороны "ДНР" мобилизовали. На мой взгляд, десятки тысяч – забирали просто всех. На улицах одни женщины остались. Кто-то сам пошёл, но это меньшинство, большинство просто хватали на улицах. Многим работодатели вручали повестки. У нас в вузовском чате старосты объявили, что согласно обращению декана все должны быстро отправиться в военкомат. Писали: "Мы знаем ваши адреса, если вы не пойдёте, то вас просто сдадим в полицию, вас посадят лет на десять. А там может и в штрафбат попадёте – вообще с ножом воевать будете".

У одного однокурсника автомат косил влево

Мобилизованных держали как скот. На улице минус десять, конец февраля месяца, снег идёт, а всех оставили спать на улице. К людям не относились по-людски. Мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" россияне просто за людей не считали, особенно чеченцы - они нас особенно сильно не любили. Что давали из экипировки? Мне рассказывали об условиях там знакомые однокурсники, которых мобилизовали и которым удалось вернуться: кто-то дал взятку, кто-то просто автомат закопал.

У одного однокурсника автомат косил влево. Он стрелял, а пуля летела намного левее. Он был полностью ржавый и стрелял через раз. Ещё один случай из жизни другого сокурсника: это было под Харьковом. Их было человек 25, попали в окружение. В живых остались только он и ещё один парень. Кое-как вышли из окружения, закопали калаши и ушли в сторону Ростова. Шли около шести-семи суток. Что с ним сейчас - не знаю. Тогда за ним статья была - дезертирство.

Другого одноклассника забрали с работы 19 февраля, сидел на улице, потом погрузили в машину и отправили на штурм Мариуполя. Написал в чат: "Ребята, всё, давайте. Пожелайте мне удачи". Через полгода он вышел на связь. У него было ранение ноги. Оказывается, их подразделение курировали чеченцы. В какой-то момент они приехали на позиции и сказали штурмовать такой-то сектор, где было очень много бойцов ВСУ. Чеченцы пригрозили расстрелом тем, кто откажется идти. В итоге из человек тридцати в живых остались только одноклассник и его товарищ.

Те, кто постарше и служил ещё раньше - в 2014-2015 годы, рассказывали примерно то же самое. Мужчина с работы говорил, что их там, на фронте, за людей не считали. "На хер это всё надо", говорит. "Одни мудаки в погонах, а меня траншеи заставляли рыть. Никто за Россию не хотел сражаться, все думали только, как денег побольше в карман положить". Вот и всё. Все, кто пошли добровольно из моих коллег или знакомых, простые люди, они все были разочарованы, все плевались. Они считали, что Путин их предал, не присоединив Донбасс как Крым. Считали, что их начальники, мягко говоря, плохие люди.

Был один кадр на работе: он очень плохо отзывался о Денисе Пушилине, но восторженно рассказывал об Александре Захарченко (глава "ДНР" с 2014 по 2018 год. Был убит 31 августа 2018 года в кафе "Сепар" при помощи взрывного устройства. Россия и "ДНР" обвиняют в его убийстве Службу безопасности Украины. Согласно независимым расследованиям, к убийству Захарченко могли быть причастны сотрудники его личной охраны - РС). Говорил, что Захарченко много что делал. А что Захарченко делал? Ну, асфальт клал, больше ничего. Ходил по городу, красовался. Мог там сходить на рынок, достать пистолет, положить на весы, сказать: "Ой, что это у вас там, перевес? Граждан обманываете?" Но вот так было, что Захарченко вспоминали с теплотой, в сравнении с Пушилиным.

Да, здесь бедно живётся, но войны никто не хочет и не хотел

– А как местная молодёжь, ваши знакомые вообще отнеслись к тому, что их отправляют на войну? Хотели ли они этого? Помнится, ещё Гиркин в 2014-2015 годах жаловался, что никто не хочет идти защищать "ДНР", а сейчас - пропаганда сделала дело?

– Вы знаете такого Евгения "Топаза"? (Евгений Рассказов, блогер и неонацист, боец ДШРГ "Русич", глава движения по борьбе с рабством "Альтернатива". В сентябрьском интервью Рассказова, которое вышло спустя неделю после того, как "Топаз" возглавил "Альтернативу", его называют "экс-бойцом" "Русича" - РС) Он тоже уроженец Макеевки. В 2020 он в одном из интервью сказал собеседнику: "Блин, тут все так хотят большой войны, все хотят развязки этого конфликта". Я слушал - у меня уши вяли. Да, здесь бедно живётся, но войны никто не хочет и не хотел. Были некоторые претенденты на премию Дарвина. Один парень одновременно смотрел блогера Алексея Шевцова и читал того же Просвирина. Начало мобилизации. Он идёт добровольцем на фронт. Ранило - что-то с глазом. Вернулся живой. Такой человек в моём кругу общения был один.

Так вот, что касается моей жизни во время вторжения. В первый день, 24-го, я сидел и листал новости, думая, что будет дальше. Тогда ещё во мне жила надежда, что всё закончится быстро: подпишут какое-нибудь перемирие, да и всё. С февраля до апреля я сидел в квартире в Донецке. Постоянно всплывали новости: этот знакомый погиб, тот знакомый погиб. Большинству и двадцати не было. С матерью погибшего парня разговаривал, его Марк звали, так она сказала, что от него только ботинки остались. У меня бывшая девушка погибла.

– Она пошла добровольцем?

– Нет, она гражданский человек. Жила в Петровском районе. Шла по улице, и прилетело, - рассказал Андрей.

До апреля 2022 года Андрей жил в съёмной квартире в Донецке, после чего у него закончились сбережения. Перед самым началом мобилизации Андрей работал в колл-центре и зарабатывал около десяти тысяч рублей в месяц. Работодатель Андрея незадолго до вторжения забрал все наличные деньги фирмы и уехал из города, зарплату за февраль он так и не получил. Тогда Андрей позвонил своему крёстному - он погиб в марте 2023 года - который работал на одном из предприятий, а в свободное время продавал картошку на рынке. Тот согласился вывезти Андрея из Донецка в Макеевку. Парень забрался в багажник к крёстному, тот накрыл его картошкой и брезентом. По пути в Макеевку стояли два блокпоста. На одном из них машину крёстного Андрея остановили. "Один из ребят там смотрит на картошку и спрашивает: "Чё это?" "Картошка". "Вкусная?" "Да". В общем, за мешок картошки меня в итоге провезли. Ощущения были, конечно, атас. Сейчас вспоминаю со смехом, но тогда это был ужас", - рассказал Андрей.

Собираясь в спешке, Андрей не взял из квартиры практически никаких документов, в том числе аттестат об образовании. Позже в эту квартиру прилетел снаряд - всё сгорело.

"Да и ты уже ж русский. Уже скоро присоединят, чё ты уезжаешь?" Повестка и побег

С апреля по август 2022 года Андрей скрывался в Макеевке у родителей. По его словам, военная комендатура не ходила по домам в поисках уклонистов - людей хватали на улице. Домой прийти могли, только если человеку уже вручили повестку. Родители Андрея отключили дверной звонок и сказали соседям, что парень уехал в Россию. Они всё это время ходили за продуктами, чтобы Андрей лишний раз не выходил на улицу. Молодой человек занимался домашним бытом.

У отца на работе глухонемого вообще забрали!

В начале августа Андрей связался с родственниками в России и попросил "выкупить" его - помочь уехать из "ДНР". Они отказались, поскольку у самих не было денег. У родителей Андрея тоже начались финансовые трудности: в предприятие, где работала мать, попал снаряд, отца в любой момент могли отправить в неоплачиваемый отпуск. Мать предлагала Андрею устроиться на работу к крёстному, но это было опасно: в любой момент по пути на работу или обратно его могла настигнуть комендатура. "У отца на работе глухонемого вообще забрали! Глухонемого! Его вытянули с фронта только спустя два месяца", – вспоминает парень.

Андрей начал писать разным с блогерам с просьбами о помощи. Некоторые откликнулись и разместили его данные у себя в соцсетях. Алексей Шевцов, украинский стример и блогер, перевёл Андрею 500 евро. Таким образом он собрал 60 тысяч рублей - этих денег хватало для того, чтобы уехать в Россию. Он нашёл перевозчика, который должен был объехать все блокпосты, но Андрею и тут "повезло": запланированный отъезд пришёлся на контрнаступление ВСУ в Харьковской области и бегство российских сил. Макеевка и Донецк были забиты военной комендатурой, а количество блокпостов выросло в несколько раз.

За день до отъезда Сергеев вышел на улицу по своим делам. Когда он возвращался домой, ему позвонила сестра и сказала, что провалилась в канализацию. Андрей объясняет, что, начиная с 90-х годов, люди регулярно воровали и сдавали люки, новых никто так и не положил. Парень вытащил сестру, она отделалась лёгкими ссадинами и, прихрамывая, пошла домой. Прямо возле дома Андрея поймала военная комендатура. Ему повезло, поскольку у него был с собой паспорт, иначе бы его сразу же забрали в пункт мобилизации. Ему удалось договориться с сотрудниками комендатуры. "Сказал, что уже поздно, а военкомат скоро закрывается, суббота. "Давайте я завтра приеду, вещи соберу. Видите, вот это мой дом. Сами понимаете, всё равно повестку дадите. Завтра, если что, придёте. Хоть с матерью попрощаюсь". Мужики попались нормальные, пошли на уступки. Это было 14 сентября. 15 числа в 9 утра я уже сидел в машине и ехал в сторону России", – рассказал Сергеев.

Какая ещё родина в "ДНР"?

Андрея и ещё одного попутчика, 25-летнего парня, вёз перевозчик по имени Рома, которого позже убили: Андрей предполагает, что это были или другие перевозчики, или военнослужащие "ДНР", с которыми он не захотел делиться деньгами. Четыре привычных блокпоста из-за отступления войск РФ превратились в 20. Автомобиль Ромы остановили только на последнем блокпосту. Рома, по воспоминаниям Андрея, очень сильно нервничал. Он выбежал из машины и "чуть ли не на коленях" стал просить военнослужащих пропустить его. Рома попытался дать им 10 тысяч рублей, но они отказались. После этого начались проверки: в металлический вагончик, где сидели местные полицейские, первым пригласили Андрея.

"Начали мне рассказывать, что все сейчас в Россию уезжают. "А кто воевать будет? Кто родину защищать-то будет?" Я подумал тогда, какая ещё родина в "ДНР"? "Да чё ты, да оставайся, да надо защищать". Один на меня матом орёт, второй играет роль хорошего полицейского. Первый залез в телефон, начал просматривать контакты - не знаю, что искали. Меня начали обыскивать, спросили, сколько должен перевозчику. Я сначала сказал, что тысячу рублей, но они не поверили. Потом я ляпнул: 20 тысяч".

В Ростове жизнь шла, кипела, а у нас...

25-летний попутчик пошёл на допрос вторым. Он продал "последний бабушкин сервиз", чтобы уехать, поэтому не захотел делиться с полицией деньгами. Его сильно избили и забрали у него все деньги. После этого попутчикам сказали, что за ними сейчас приедет комендатура, потому что "этот мудак" - второй пассажир - отказался давать им деньги. В итоге Рома, водитель, отдал полиции все деньги, что у него были, и их наконец пропустили. В Россию Андрея пропустили без лишних вопросов.

"В Россию нас пустили без вопросов. В Ростовской области я видел много молодых людей, много беременных женщин - меня это после Донецка и Макеевки очень удивило. В Ростове жизнь шла, кипела, а у нас... Потом доехал до Москвы, оттуда - в Мурманскую область. Там я оказался 20 сентября. На следующий день в России объявили мобилизацию. Я не знал, что делать. До 23 числа я был в прострации. Решил попробовать выехать в Евросоюз по свидетельству о рождении. Попытался выехать в Норвегию и Финляндию - меня не выпустили россияне, потому что у меня нет украинских документов. "Да и ты уже ж русский. Уже скоро присоединят, чё ты уезжаешь?" - сказал мне один из офицеров на КПП", – рассказал Сергеев.

Андрей после нескольких неудачных попыток уехать из России связался с волонтёрами, которые согласились ему помочь. Они купили Сергееву билеты на самолёт до Москвы, оттуда - на автобус до Смоленска и на "Ласточку" до Минска. Парень вспоминает, что пока он ехал в Минск, два человека в камуфляже вывели в наручниках из поезда четырёх мужчин. Андрей плохо себя чувствовал, постоянно дрожал. Проблемы со щитовидной железой тоже напоминали о себе: в дороге у Сергеева закончились лекарства.

В Минске он переночевал у знакомых и на следующий день отправился на белорусско-латвийскую границу. Паспорт "ДНР" вызвал удивление у пограничников, не меньшее удивление вызвал внешний вид Андрея: небольшой рюкзак с документами и снеками, зимнее пальто и зимние ботинки. На улице было +15. Сергеев соврал пограничникам о том, как он добирался до границы. Он сказал, что его якобы вывезли на такси из "ДНР" друзья, границу с Россией он пересёк через поля, а потом сразу отправился в Смоленск, где ночевал несколько суток в подвале.

Воевать никто не хочет, особенно на этой войне

Андрей ждал в одном из помещений на КПП. Из-за паспорта "ДНР" пограничники даже не стали его допрашивать. В комнате была ещё молодая пара, которой повезло меньше. У молодого человека не было с собой украинского паспорта, зато был российский - их не пропустили. Андрею после того, как его данные пробили по базам, сказали идти "по зелёной стрелочке", но парень от усталости растерялся и решил спросить дорогу у какого-то "пожилого человека". Оказалось, что именно в этот момент на КПП была проверка. "Пожилой человек с генеральскими погонами", завидев паспорт "ДНР", решил ещё раз узнать у Сергеева, как он вообще оказался на белорусско-латвийской границе. Высокопоставленный пограничник сказал, что понимает Андрея, и намекнул, что "воевать никто не хочет, особенно на этой войне", но отправил Андрея не "небольшую" проверку, которая заняла два часа. Всего Андрей пробыл на белорусском КПП шесть часов.

Молодой человек добрался до латвийской границы и сказал сотруднику таможни, что он прибыл из ОРДЛО, временно оккупированных территорий, и показал паспорт "ДНР". Пограничник, вспоминает Андрей, сильно удивился, опустил шторку и начал "швырять то ли паспорт, то ли вещи по кабинке". Андрей предполагает, что местным работникам очень "надоели" такие беженцы.

"Ко мне вышла женщина, объяснила, что они не знают, что со мной делать, и отвела к начальству. Меня встретили подполковник, начальник смены, и человек, швырявший мой паспорт. Я им всё рассказал, как я выезжал, тоже приукрасив. Потом приехал сотрудник СГБ Латвии (Служба государственной безопасности - РС), под камеру начал проводить допрос. На стене висела карта, он попросил наиболее подробно показать на ней, как именно я выезжал. Расспрашивал, где я учился, что есть в Макеевке и Донецке, какие у нас настроения. Я сказал, что многие и правда хотели в Россию (согласно результатам опроса, проведённого в сентябре 2014 года, фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", только 16% жителей Донбасса видели его судьбу в составе России, за независимость выступали 26%, а 42% поддержали территориальную целостность Украины - РС ). Он удивился. Про "референдум о присоединении" спрашивал, но я тоже честно ответил, что считаю это профанацией. Представьте, к вам приходит пожилая женщина, а с ней двое мужчин с автоматами", – сказал Сергеев.

После допроса Андрея попросили подписать бумаги о том, что он "не выйдет на улицу с российским флагом митинговать" и что он не поддерживает российское вторжение в Украину.

В Риге он отправился в миграционный центр, где Сергееву сказали, что ему нужно получить в консульстве Украины подтверждение о гражданстве. Там уточнили, что процесс займёт как минимум полгода, а в миграционном центре Андрея предупредили, что могут разместить его только на несколько дней. Поэтому молодой человек "по глупости" не подал заявление в консульство Украины. В миграционном центре Андрею посоветовали ехать в Германию, потому что там "более свободно и демократично".

Сейчас Сергеев находится в Берлине. Ему, несмотря на отсутствие украинского паспорта, предоставили временную защиту. Это не то же самое, что и статус беженца. Статус беженца можно получить только в стране ЕС, границы которой изначально пересёк человек. В данном случае в Латвии. Андрею выплачивают пособие в размере 800 евро, 700 из них уходят на оплату жилья, ещё сто - на еду. Для дальнейшей легализации в ЕС Андрею нужен украинский паспорт, а с этим у него возникли проблемы:

"Консульство говорит, что мне нужно возвращаться в Украину, а в Государственной миграционной службе Украины мне говорят, что не нужно, я могу податься в Германии (редакция РС ознакомилась со всеми документами, предоставленными Николаем). В конечном итоге меня всё-таки записали на приём в консульство Украины на август 2024 года. Что делать дальше, если не подтвердят гражданство, я не знаю. Назад в "ДНР" я не хочу, в Россию - тем более. Украина - у меня там никого нет, только бабушка в деревне, у неё пенсия - 1700 гривен (47 долларов). Работать и учиться в Германии я не могу из-за документов", – поделился молодой человек.

"Извините, я натерпелся". Послесловие

Я не хочу просыпаться от канонады взрывов

– Андрей, а если всё-таки окажется, что единственный вариант - вернуться в Украину, как вы поступите?

– Я не знаю... Я хочу просто спокойно пожить. Мне надоела война. Мне просто надоело выживать. Я с 12 лет мечтал уехать из "ДНР". Мне так хотелось нормально жить. Хоть что-то стало лучше, но всё равно всё очень сложно. Если война закончится, я вернусь. Я не хочу просыпаться от канонады взрывов. Мне этого уже хватило.

– Каким вы видите окончание войны? Верите ли вы в освобождение Донбасса или каким вы видите судьбу Донбасса?

– Я маленький человек. Я не знаю, но если он будет освобождён, то только так же, как был захвачен Мариуполь: разрушения, разруха, смерти. Только если в России что-то поменяется, и то не факт. Вопрос и в том, что Украина будет делать с людьми, которые там остались. По моим ощущением, большому проценту людей, которые там остались, в Донбассе, очень не нравится Украина.

– Как вы думаете, тяжело ли вам лично будет найти общий язык с людьми с неоккупированных территорий?

– Когда я пришёл на языковые курсы в Германии, взрослые мужики с задних парт называли меня сепаром...

– Я говорю в том числе и о людях, которые остались в Украине. Тяжело ли, на ваш взгляд, будет найти общий язык с людьми, которые воевали за Украину и потеряли друзей, возлюбленных, детей на этой войне? Начальник штаба бригады "Азов", Богдан "Тавр" Кротевич в интервью говорил о резко негативном отношении к тем, кто уехал из Украины и "отсиживается" за границей. Такие настроения часто встречаются среди украинских военнослужащих. Что вы им ответите?

– Я считаю людей, которые защищают Украину, героями. Что я им отвечу? Извините, я натерпелся. Путин забрал у меня столько лет жизни, он забрал у меня столько знакомых. Извините, мне этого хватило.