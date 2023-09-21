При обстреле российских военных в Нагорном Карабахе 20 сентября погиб замкомандующего подводными силами Северного флота, капитан 1-го ранга Иван Ковган. Об этом сообщают мурманские издания "Би-порт" и "СеверПост".
52-летний Ковган был заместителем командира размещённого в регионе по договорённости между Баку, Ереваном и Москвой миротворческого контингента, говорится в сообщении Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников. На подводном флоте в Гаджиеве он был замполитом. Звание капитана 1-го ранга соответствует званию полковника.
О гибели нескольких участников миссии накануне сообщили российское и азербайджанское министерства обороны. Число погибших официально не называлось, российский Первый канал сообщил, что убиты четверо.
- С февраля 2022 года Северный флот принимает участие и в российском вторжении в Украину. Сообщалось, что в боях задействованы морская пехота, мотострелки, флотская авиация и ПВО. Об участии Когана в войне в его некрологах не сообщается.
- В сообщениях властей не говорится, кто открыл огонь по российским военным. 21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев и предложил выплатить материальную помощь их семьям, сообщает Кремль. Вероятно, это означает, что россиян атаковали азербайджанские военные. Ответ Путина не приводится.
- 20 сентября медсестра из карабахского села Мец Севан Манджикян рассказала Армянской службе Радио Свобода об инциденте с обстрелом российских военнослужащих азербайджанскими военными во время эвакуации детей. Баку отрицает, что такое происходило.
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