При падении обломков сбитого над Белгородом дрона погибли 3 человека

На окраине Белгорода в результате падения обломков беспилотника на жилой дом погибли три человека, включая ребенка. Ещё два человека ранены. Они находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, ночью 12 октября ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду. В результате падения обломков дрона и взрыва фактически были уничтожены два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.
- За полтора года войны с Украиной российские власти сообщали об атаках беспилотников на регионы России более 500 раз, подсчитало издание РБК. О разрушениях или пострадавших упоминалось в 110 заявлениях.
- Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
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