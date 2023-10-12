При падении обломков сбитого над Белгородом дрона погибли 3 человека

На окраине Белгорода в результате падения обломков беспилотника на жилой дом погибли три человека, включая ребенка. Ещё два человека ранены. Они находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ночью 12 октября ПВО сбила беспилотник самолётного типа на подлёте к Белгороду. В результате падения обломков дрона и взрыва фактически были уничтожены два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей.