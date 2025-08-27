Ссылки для упрощенного доступа

При стрельбе в школьной церкви в Миннесоте убиты двое и 17 ранены

Два человека убиты и 17 ранены при стрельбе в церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота на севере США. В ней проходила служба для учеников католической школы, как минимум девять детей доставлены в больницу. О нападении сообщает CBS News.

В школе Благовещения при одноимённой церкви получают светское образование дети от предшкольного возраста до 14-15 лет. Одетый в чёрную одежду нападавший стрелял по детям через окна из винтовки. Он мёртв, сообщила полиция. CBS и канал Fox9 пишут, что подозреваемый, предположительно, застрелился. О нём известно, что ему около 20 лет.

Церковная служба начинается в 8:15 утра, полиция получила сообщения о стрельбе около 8:27, сообщает Fox9. По данным CBS, стрельба началась около 8:45. Примерно через час власти сообщили, что опасности для местных жителей нет.

11 человек госпитализированы. Из них 9 — дети в возрасте от 6 до 11 лет, ещё двое — взрослые. Состояние нескольких детей оценивается как критическое.

Новость дополняется

