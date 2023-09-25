Взрыв у трассы Степанакерт-Аскеран привел к множеству пострадавших

На складе бензина вблизи трассы Степанакерт (Ханкенди) - Аскеран на территории, подконтрольной самопровозглашённой республике Нагорный Карабах, произошел сильный взрыв, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) самопровозглашённой республики, информирует Радио Азатутюн .

Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ведомство.

Спасатели и медицинские группы работают на месте взрыва. Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой республике Гегам Степанян сообщил, что число раненых превышает две сотни. По словам чиновника, состояние многих пострадавших тяжёлое или крайне тяжёлое.

Уполномоченный подчеркнул, что необходимо эвакуировать пострадавших по воздуху, чтобы спасти их жизни. "Медицинских возможностей Арцаха (Нагорного Карабаха) недостаточно для спасения жизней людей. Санитарная авиация должна действовать очень срочно, чтобы спасти людей. Очень срочно, без промедления", подчеркнул Степанян.

Взрыв произошёл на фоне хаотичной ситуации в Нагорном Карабахе, многие армянские жители которого пытаются покинуть регион. Ожидается, что он вскоре перейдёт под контроль властей Азербайджана. Они пока случившееся не комментировали.